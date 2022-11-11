Генштаб – белорусским военным: Сдайтесь в плен, сохранив жизнь и оружие

"Военнослужащие Республики Беларусь! Если вас все же заставят принять участие в войне Путина против народа Украины и если вы не можете не выполнить этот преступный приказ. Перейдя границу Украины, остановитесь в составе подразделения", – говорится в обращении.
Украинская сторона предложила такой алгоритм действий для белорусских солдат: заглушить моторы, разрядить оружие, поднять белые флаги и в таком положении дождаться представителей командования ВСУ.
"Ваш отказ от убийства украинцев мы примем как акт проявления дружеских отношений и будем благодарны за это. В этом случае мы гарантируем вам возможность мгновенного свободного возвращения на территорию Республики Беларусь. Если же вы боитесь преступной власти, мы предложим вам достойное пребывание на территории Украины в специально оборудованных военных городках", – отметили в ВСУ.
Генштаб гарантирует солдатам РБ медицинское обслуживание по стандартам ВСУ. Им будут предоставлены телефоны и круглосуточный выход в интернет. Оружие и техника будет храниться на складах и стоянках.
В Генштабе также обратились и к российским военным.
"Военнослужащие Российской Федерации! Если вы решите стать частью российской оккупационной армии, то для вас остаются лишь два варианта. Первый – сдача в плен, в этом случае мы гарантируем вам соблюдение всех международных конвенций по отношению к военнопленным, содержание в лагерях для военнопленных и медицинскую помощь, возможность оповестить родных и близких о вашем пленении. Мы гарантируем вам возвращение домой по окончанию конфликта или же в результате обмена военнопленными. В противном случае вас ждет неминуемая смерть", – говорится в сообщении.
24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до этого министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.
В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от оккупантов. С территории Беларуси оккупанты запускали по украинским объектам ракеты и дроны-камикадзе, с белорусских аэродромов взлетали самолеты, обстреливавшие Украину.
В Совете нацбезопасности и обороны Украины заявляли, что президент России Владимир Путин ежедневно оказывает давление на находящегося в Беларуси при власти с 1994 года Александра Лукашенко, чтобы тот начал вооруженную агрессию против Украины со стороны Беларуси.
4 октября Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства". Развертывание, по словам Лукашенко, началось 8 октября. Помощник министра обороны Беларуси по международному военному сотрудничеству Валерий Ревенко заявил, что в страну прибудет около 9 тыс. российских военных.
11 октября Лукашенко объявил в Беларуси проверку боеготовности вооруженных сил. По данным белорусского издания "Наша Ніва", под прикрытием этой проверки будет проводиться скрытая мобилизация.
4 ноября Лукашенко сказал, что у него "нет никакого желания отправлять в Украину белорусских военных".