Генштаб – белорусским военным: Сдайтесь в плен, сохранив жизнь и оружие

"Военнослужащие Республики Беларусь! Если вас все же заставят принять участие в войне Путина против народа Украины и если вы не можете не выполнить этот преступный приказ. Перейдя границу Украины, остановитесь в составе подразделения", – говорится в обращении.

Украинская сторона предложила такой алгоритм действий для белорусских солдат: заглушить моторы, разрядить оружие, поднять белые флаги и в таком положении дождаться представителей командования ВСУ.

"Ваш отказ от убийства украинцев мы примем как акт проявления дружеских отношений и будем благодарны за это. В этом случае мы гарантируем вам возможность мгновенного свободного возвращения на территорию Республики Беларусь. Если же вы боитесь преступной власти, мы предложим вам достойное пребывание на территории Украины в специально оборудованных военных городках", – отметили в ВСУ.

Генштаб гарантирует солдатам РБ медицинское обслуживание по стандартам ВСУ. Им будут предоставлены телефоны и круглосуточный выход в интернет. Оружие и техника будет храниться на складах и стоянках.

В Генштабе также обратились и к российским военным.

"Военнослужащие Российской Федерации! Если вы решите стать частью российской оккупационной армии, то для вас остаются лишь два варианта. Первый – сдача в плен, в этом случае мы гарантируем вам соблюдение всех международных конвенций по отношению к военнопленным, содержание в лагерях для военнопленных и медицинскую помощь, возможность оповестить родных и близких о вашем пленении. Мы гарантируем вам возвращение домой по окончанию конфликта или же в результате обмена военнопленными. В противном случае вас ждет неминуемая смерть", – говорится в сообщении.