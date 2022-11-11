Посол Германии в Украине: Надеюсь, что свой отпуск летом 2023-го проведу в Херсонской области

Фельдгузен опубликовала свое фото из Херсона и выразила надежду, что приедет туда снова Фото: Anka Feldhusen / Twitter

"Еще одна очень ожидаемая Победа Вооруженных Сил Украины – освобождение Херсона! Надеюсь, что свой отпуск летом 2023-го проведу в Херсонской области. Весь мир воздает достойное уважение тем, кто мужественно защищает и освобождает родную землю. Вечная память павшим!" – написала посол.

Она опубликовала свое фото в Херсонском речном порту в 2019 году.