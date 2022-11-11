Посол Германии в Украине: Надеюсь, что свой отпуск летом 2023-го проведу в Херсонской области

"Еще одна очень ожидаемая Победа Вооруженных Сил Украины – освобождение Херсона! Надеюсь, что свой отпуск летом 2023-го проведу в Херсонской области. Весь мир воздает достойное уважение тем, кто мужественно защищает и освобождает родную землю. Вечная память павшим!" – написала посол.
Она опубликовала свое фото в Херсонском речном порту в 2019 году.
Ще одна найочікуваніша Перемога Збройних Сил * – звільнення Херсона! Сподіваюся, що свою відпустку влітку 2023-го проведу на Херсонщині. Увесь світ віддає гідну шану тим, хто мужньо боронить і звільняє рідну землю. Вічна пам'ять полеглим!— Anka Feldhusen (@AnkaFeldhusen) November 11, 2022
* Херсонський річковий порт 2019 р. pic.twitter.com/qf4ToTMTs5
В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. По официальным данным на 24 октября, украинские военные освободили в регионе более 90 населенных пунктов.
25 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты обустраивают оборонительные позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области.
Российские войска частично покинули Херсон, но там остались подразделения, которые будут держать оборону при наступлении ВСУ, сообщила 7 ноября глава пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.
9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу официально отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный 10 ноября заявил, что ВСУ пока не могут ни подтвердить, ни опровергнуть "отвод" российских войск из Херсона и продолжат вести наступление в соответствии с собственным планом.
11 ноября в сети появились фото и видео, как жители Херсона выходят на улицы встречать украинских защитников. "Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят части ВСУ. Пути отступления российских оккупантов – под огневым контролем украинской армии", – заявило ГУР Минобороны Украины.
Минобороны РФ объявило, что российская армия завершила отступление из Херсона.
Передовые подразделения украинских войск в некоторых местах уже дошли до правого берега Днепра, сообщил в вечерней сводке 11 ноября Генштаб ВСУ.