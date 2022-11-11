ДТЭК Ахметова поможет возобновить электроснабжение в освобожденном Херсоне

"Компания готова направить в регион дополнительные аварийно-восстанавливаемые бригады со всей необходимой спецтехникой, чтобы как можно скорее восстановить электросети на деоккупированных территориях", – сообщили в ДТЭК.

В компании отметили, что энергетики работают над восстановлением разрушенной оккупантами энергетической инфраструктуры в режиме 24/7. С начала полномасштабного вторжения специалисты ДТЭК вернули свет более 5,5 млн потребителей.