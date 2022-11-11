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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ДТЭК Ахметова поможет возобновить электроснабжение в освобожденном Херсоне

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11 ноября украинские военные зашли в Херсон
11 ноября украинские военные зашли в Херсон
Фото: khor.gov.ua

Компания ДТЭК Рината Ахметова готова направить в освободившуюся от оккупантов Херсонскую область дополнительные аварийно-восстанавливаемые бригады со всей необходимой спецтехникой. Об этом говорится в сообщении компании.

"Компания готова направить в регион дополнительные аварийно-восстанавливаемые бригады со всей необходимой спецтехникой, чтобы как можно скорее восстановить электросети на деоккупированных территориях", – сообщили в ДТЭК.

В компании отметили, что энергетики работают над восстановлением разрушенной оккупантами энергетической инфраструктуры в режиме 24/7. С начала полномасштабного вторжения специалисты ДТЭК вернули свет более 5,5 млн потребителей.

Контекст:

В Херсонской области российских оккупантов оттесняют к реке Днепр на правом ее берегу. 11 ноября украинские военные зашли в Херсон.

Теги: Херсон, энергетика, Херсонская область, ДТЭК, электроснабжение, инфраструктура, восстановление
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