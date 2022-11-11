Правоохранители обнаружили в Бериславском районе Херсонской области останки гражданских, погибших во время оккупации

Об этом проинформировала пресс-служба Офиса генпрокурора 11 ноября.

Останки нашли в одном из погребов.

"По предварительным данным, они принадлежат трем местным жителям, погибшим во время оккупации населенного пункта. При первичном осмотре скелетированных трупов обнаружены телесные повреждения в виде переломов костей черепа", – говорится в релизе.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту нарушения правил и обычаев войны, устанавливают обстоятельства гибели людей и свидетелей; найденные останки они передали на экспертизы, в том числе ДНК.

В каком именно населенном пункте Бериславского района нашли тела погибших, не уточняется.