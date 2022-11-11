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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Правоохранители обнаружили в Бериславском районе Херсонской области останки гражданских, погибших во время оккупации

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Останки гражданских обнаружили в одном из погребов освобожденного поселка
Останки гражданских обнаружили в одном из погребов освобожденного поселка
Фото: Херсонська обласна прокуратура / Facebook

Украинские правоохранители во время осмотра местности в освобожденном от российских оккупантов поселке Бериславского района Херсонской области обнаружили останки гражданских, погибших во время оккупации.

Об этом проинформировала пресс-служба Офиса генпрокурора 11 ноября.

Останки нашли в одном из погребов.

"По предварительным данным, они принадлежат трем местным жителям, погибшим во время оккупации населенного пункта. При первичном осмотре скелетированных трупов обнаружены телесные повреждения в виде переломов костей черепа", – говорится в релизе.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту нарушения правил и обычаев войны, устанавливают обстоятельства гибели людей и свидетелей; найденные останки они передали на экспертизы, в том числе ДНК.

В каком именно населенном пункте Бериславского района нашли тела погибших, не уточняется.

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Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. По официальным данным на 24 октября, украинские военные освободили в регионе более 90 населенных пунктов. В ноябре продвижение ВСУ продолжилось.

9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу после доклада командующего объединенной группировкой российских войск в Украине Сергея Суровикина отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. По словам Суровикина, маневр российских войск "будет осуществлен в ближайшие сроки".

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный 10 ноября заявил, что ВСУ пока не могут ни подтвердить, ни опровергнуть "отвод" российских войск из Херсона и продолжат вести наступление в соответствии с собственным планом.

Министр обороны Украины Алексей Резников сказал, что для вывода группировки, которую РФ стянула в Херсон, нужно не менее недели.

В минобороны РФ объявили, что утром 11 ноября завершили отступление из Херсона. Хотя, по информации украинской разведки на 10 ноября, на правом берегу оставалось примерно 20 тыс. российских военнослужащих.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: оккупация, Херсонская область, экспертиза, уголовное производство, погибшие, российские оккупанты
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