Правоохранители обнаружили в Бериславском районе Херсонской области останки гражданских, погибших во время оккупации

Об этом проинформировала пресс-служба Офиса генпрокурора 11 ноября.
Останки нашли в одном из погребов.
"По предварительным данным, они принадлежат трем местным жителям, погибшим во время оккупации населенного пункта. При первичном осмотре скелетированных трупов обнаружены телесные повреждения в виде переломов костей черепа", – говорится в релизе.
Правоохранители открыли уголовное производство по факту нарушения правил и обычаев войны, устанавливают обстоятельства гибели людей и свидетелей; найденные останки они передали на экспертизы, в том числе ДНК.
В каком именно населенном пункте Бериславского района нашли тела погибших, не уточняется.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. По официальным данным на 24 октября, украинские военные освободили в регионе более 90 населенных пунктов. В ноябре продвижение ВСУ продолжилось.
9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу после доклада командующего объединенной группировкой российских войск в Украине Сергея Суровикина отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. По словам Суровикина, маневр российских войск "будет осуществлен в ближайшие сроки".
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный 10 ноября заявил, что ВСУ пока не могут ни подтвердить, ни опровергнуть "отвод" российских войск из Херсона и продолжат вести наступление в соответствии с собственным планом.
Министр обороны Украины Алексей Резников сказал, что для вывода группировки, которую РФ стянула в Херсон, нужно не менее недели.
В минобороны РФ объявили, что утром 11 ноября завершили отступление из Херсона. Хотя, по информации украинской разведки на 10 ноября, на правом берегу оставалось примерно 20 тыс. российских военнослужащих.