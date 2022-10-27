На деоккупированных территориях Украины обустроят пункты обогрева – Минреинтеграции

В деоккупированных регионах ГСЧС готова оборудовать 400 стационарных и 100 мобильных пунктов обогрева, отметили в Минреинтеграции Украины Фото: kyivcity.gov.ua (иллюстративное)

Об этом 26 октября в Facebook сообщил пресс-центр Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Отмечается, что в настоящее время специалисты оперативных штабов ОВА определяют локации для размещения пунктов обогрева.

"Всего в деоккупированных регионах ГСЧС готова оборудовать 400 стационарных и 100 мобильных пунктов обогрева. В них можно согреться, подзарядить телефоны и поесть, – говорится в сообщении. – Стационарные пункты обогрева развернутся в помещениях, имеющих пригодные для этого условия. Это могут быть админздания, учебные заведения, заведения культуры".

Кроме того, "Укрзалізниця" готовит точки обогрева в помещениях более 30 железнодорожных вокзалов в областных и районных центрах, принимающих внутренних переселенцев: Запорожье, Виннице, Хмельницком, Каменце-Подольском, Бердичеве, Ровно, Кривом Роге, Ковеле, Коломые, Мукачево, Трускавце, Моршине, Жмеринке, Ивано-Франковске, Черновцах, Чопе, Ужгороде, Житомире, Мироновке, Чернигове, Тростянце, Сумах, Харькове, Одессе, Черкассах, Кропивницком, Бердичеве, Тернополе, Львове и на станциях "Тараса Шевченко" и "Дарница".

"Там граждане тоже смогут получить чай, кофе, согреться. Помещения будут энергонезависимыми и оснащенными генераторами общества Красного Креста Украины", – указывается в сообщении.