ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

На деоккупированных территориях Украины обустроят пункты обогрева – Минреинтеграции

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В деоккупированных регионах ГСЧС готова оборудовать 400 стационарных и 100 мобильных пунктов обогрева, отметили в Минреинтеграции Украины
В деоккупированных регионах ГСЧС готова оборудовать 400 стационарных и 100 мобильных пунктов обогрева, отметили в Минреинтеграции Украины
Фото: kyivcity.gov.ua (иллюстративное)

В Украине на освобожденных от российских оккупантов территориях, а также в городах на время осенне-зимнего периода обустроят пункты обогрева.

Об этом 26 октября в Facebook сообщил пресс-центр Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Отмечается, что в настоящее время специалисты оперативных штабов ОВА определяют локации для размещения пунктов обогрева.

"Всего в деоккупированных регионах ГСЧС готова оборудовать 400 стационарных и 100 мобильных пунктов обогрева. В них можно согреться, подзарядить телефоны и поесть, – говорится в сообщении. – Стационарные пункты обогрева развернутся в помещениях, имеющих пригодные для этого условия. Это могут быть админздания, учебные заведения, заведения культуры".

Кроме того, "Укрзалізниця" готовит точки обогрева в помещениях более 30 железнодорожных вокзалов в областных и районных центрах, принимающих внутренних переселенцев: Запорожье, Виннице, Хмельницком, Каменце-Подольском, Бердичеве, Ровно, Кривом Роге, Ковеле, Коломые, Мукачево, Трускавце, Моршине, Жмеринке, Ивано-Франковске, Черновцах, Чопе, Ужгороде, Житомире, Мироновке, Чернигове, Тростянце, Сумах, Харькове, Одессе, Черкассах, Кропивницком, Бердичеве, Тернополе, Львове и на станциях "Тараса Шевченко" и "Дарница".

"Там граждане тоже смогут получить чай, кофе, согреться. Помещения будут энергонезависимыми и оснащенными генераторами общества Красного Креста Украины", – указывается в сообщении.

https://www.facebook.com/MReintegration/posts/pfbid0AsqzestXBp5XRsp9ETf941MBvpxR47SrJbLs2ZHAksYEjmrQSQA3S6eBUTP4dzTgl

Контекст:

Россия с начала вторжения в Украину атакует гражданские объекты, жилые дома, критическую инфраструктуру.

На случай новых вражеских ударов российских оккупантов по энергетической инфраструктуре во всех районах Харькова готовят пункты обогрева, сообщил 24 октября мэр города Игорь Терехов.

Теги: Украина, ГСЧС, Укрзалізниця, переселенцы, вокзал, кофе, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, чай
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Новый подопечный Тины Кароль слил в сеть ранее неопубликованное фото певицы
Новый подопечный Тины Кароль слил в сеть ранее неопубликованное фото певицы
"Вы меня вдохновляете". Шварценеггер похвастался снимком, на котором запечатлен с победителями "Евровидения 2022" Kalush Orchestra
"Вы меня вдохновляете". Шварценеггер похвастался снимком, на котором запечатлен с победителями "Евровидения 2022" Kalush Orchestra
В сети показали, как Собчак, которая ночью покинула РФ, пересекала границу Беларуси с Литвой. Видео
В сети показали, как Собчак, которая ночью покинула РФ, пересекала границу Беларуси с Литвой. Видео
38-летний Остапчук после двух лет брака развелся со второй женой – СМИ
38-летний Остапчук после двух лет брака развелся со второй женой – СМИ
"Провел большую часть жизни за границей". Василиса Фролова показала подросшего сына
"Провел большую часть жизни за границей". Василиса Фролова показала подросшего сына
  Адель презентовала клип на песню I Drink Wine из своего последнего альбома. Видео
  Адель презентовала клип на песню I Drink Wine из своего последнего альбома. Видео
"Из-за инфекции его яички были извлечены из мошонки и помещены во внутреннюю часть бедер". Гениталии Вайнштейна покажут в суде
"Из-за инфекции его яички были извлечены из мошонки и помещены во внутреннюю часть бедер". Гениталии Вайнштейна покажут в суде
  Цибульская про отношения с мужем: Мы не играем в одно целое, мы не две половинки
  Цибульская про отношения с мужем: Мы не играем в одно целое, мы не две половинки
  "Все иерархии, которые, условно, существовали, рухнули". Ольга Цибульская о том, как изменился украинский шоу-бизнес в военное время
  "Все иерархии, которые, условно, существовали, рухнули". Ольга Цибульская о том, как изменился украинский шоу-бизнес в военное время
Найтли озвучила книгу "Вы не знаете, что такое война", написанную 12-летней беженкой из Харькова
Найтли озвучила книгу "Вы не знаете, что такое война", написанную 12-летней беженкой из Харькова
Полякова во время трехчасового онлайн-марафона со звездными гостями планирует собрать 1 млн грн на протезирование украинских защитников
Полякова во время трехчасового онлайн-марафона со звездными гостями планирует собрать 1 млн грн на протезирование украинских защитников
"Если бы ты мог увидеть, как Украина сражается за независимость". Kozak System на могиле Шевченко спела песню на стихи Лины Костенко
"Если бы ты мог увидеть, как Украина сражается за независимость". Kozak System на могиле Шевченко спела песню на стихи Лины Костенко
"В разводе, без денег, незаметная для всех". Супермодель Поризкова рассказала о новом этапе в своей жизни
"В разводе, без денег, незаметная для всех". Супермодель Поризкова рассказала о новом этапе в своей жизни
Собчак срочно покинула РФ. В ее доме проводится обыск – российские СМИ
Собчак срочно покинула РФ. В ее доме проводится обыск – российские СМИ
Богдан показал пикапы и заявил, что у него есть информация, которой хочется, но пока нельзя делиться
Богдан показал пикапы и заявил, что у него есть информация, которой хочется, но пока нельзя делиться
Рэпер Lil Nas X "напал" на культовую картину Энди Уорхолла
Рэпер Lil Nas X "напал" на культовую картину Энди Уорхолла
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"От России не осталось бы и мокрого места". Невзоров рассказал, почему в РФ заявляют, что воюют с НАТО (159363)
2
"Такой плакат должен быть напротив всех посольств России". В сети обсуждают новый пост Гордона (125493)
3
"Слишком коротко". 48-летняя бывшая жена Виталия Кличко после развода сменила прическу. Фото до и после (63520)
4
64-летняя Мадонна показала вблизи бюст и внутреннюю часть бедер в нижнем белье (54437)
5
"Крайне неприлично", "Колхозные тетки". 46-летнюю Волочкову пристыдили за фотосессию с 51-летней подругой (54021)
6
"Это личное оскорбление. Мерзко". Ясинский высказался о совладельце "Мотор Січі" Богуслаеве, который подозревается в работе на РФ (45365)
7
"О, какие чиксы", "Это неудобно". Возлюбленная экс-супруга Ани Лорак снялась лежа рядом с другой девушкой (43826)
8
"Надо, чтобы это видели все в Рашке". Гордон показал, как в РФ может выглядеть военная агитация. В сети отреагировали (40011)
 
 
 
 