На деоккупированных территориях Украины обустроят пункты обогрева – Минреинтеграции

Об этом 26 октября в Facebook сообщил пресс-центр Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Отмечается, что в настоящее время специалисты оперативных штабов ОВА определяют локации для размещения пунктов обогрева.
"Всего в деоккупированных регионах ГСЧС готова оборудовать 400 стационарных и 100 мобильных пунктов обогрева. В них можно согреться, подзарядить телефоны и поесть, – говорится в сообщении. – Стационарные пункты обогрева развернутся в помещениях, имеющих пригодные для этого условия. Это могут быть админздания, учебные заведения, заведения культуры".
Кроме того, "Укрзалізниця" готовит точки обогрева в помещениях более 30 железнодорожных вокзалов в областных и районных центрах, принимающих внутренних переселенцев: Запорожье, Виннице, Хмельницком, Каменце-Подольском, Бердичеве, Ровно, Кривом Роге, Ковеле, Коломые, Мукачево, Трускавце, Моршине, Жмеринке, Ивано-Франковске, Черновцах, Чопе, Ужгороде, Житомире, Мироновке, Чернигове, Тростянце, Сумах, Харькове, Одессе, Черкассах, Кропивницком, Бердичеве, Тернополе, Львове и на станциях "Тараса Шевченко" и "Дарница".
"Там граждане тоже смогут получить чай, кофе, согреться. Помещения будут энергонезависимыми и оснащенными генераторами общества Красного Креста Украины", – указывается в сообщении.
Россия с начала вторжения в Украину атакует гражданские объекты, жилые дома, критическую инфраструктуру.
На случай новых вражеских ударов российских оккупантов по энергетической инфраструктуре во всех районах Харькова готовят пункты обогрева, сообщил 24 октября мэр города Игорь Терехов.