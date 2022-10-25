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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Угледобывающие предприятия ДТЭК помогли "Укрзалізниці" дровами и оборудованием для обогрева вокзалов

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Несколько партий дров сотрудники компании уже отгрузили для нужд железнодорожников
Несколько партий дров сотрудники компании уже отгрузили для нужд железнодорожников
Фото: energo.dtek.com

Угледобывающие предприятия "ДТЭК Энерго" в Днепропетровской области передают для нужд "Укрзалізниці" 150 м3 дров, это равноценно объему почти пяти железнодорожных вагонов, говорится в сообщении компании.

Несколько партий суммарным объемом 90 мсотрудники компании уже отгрузили для нужд железнодорожников. Это топливо позволит согреть пассажиров эвакуационных рейсов "Укрзалізниці" на пути в безопасные регионы. С начала войны угледобывающие предприятия "ДТЭК Энерго" предоставили для нужд "Укрзалізниці" и местных общин более 450 тонн угля.

Кроме того, предприятия ДТЭК передали для нужд "Укрзалізниці" в Донецкой области 530 погонных метров металлических труб. Железнодорожники используют трубы для изготовления переносных полевых печей для обогрева помещений на станциях. Переданного количества труб хватит на изготовление более 200 полевых печей.

За последние восемь месяцев ДТЭК Рината Ахметова направила в поддержку ВСУ, сил терробороны и гуманитарную помощь населению более полумиллиарда гривен. В общей сложности предприятия Ахметова, его благотворительный фонд и ФК Шахтер передали на помощь ВСУ и поддержку пострадавших от войны более 3 млрд грн, сообщили в пресс-службе.

Теги: Укрзалізниця, ДТЭК, помощь, ВСУ, трубы, топливо
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