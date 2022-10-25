Уникальные бронежилеты. Металлурги предприятий Ахметова придумали сплав для защиты военных

Из стали "Метинвеста" изготовлен каждый десятый бронежилет, переданный на фронт Фото: metinvest.media

В компании отмечают, что острый дефицит средств защиты для армии был проблемой, которую озвучивали еще до начала полномасштабного вторжения России. В начале февраля министр обороны Украины Алексей Резников рассказал журналистам, что украинские производители изготавливают устаревшие бронежилеты, а их количества совершенно недостаточно для неотложных нужд.

На тот момент ВСУ нуждались в 261 тысяче средств защиты, теробороне было нужно 130 тысяч. При этом существующие украинские мощности позволяли производить только 108 тысяч бронежилетов в год. При этом украинские бронежилеты весили по 14 кг, а зарубежные – до 10 кг.

С началом войны компания Рината Ахметова "Метинвест" начала покупать сталь для бронежилетов в Европе и Турции (более 600 тыс тонн) – и передавать производителям защитной амуниции. Это помогало частично преодолеть дефицит, но в то же время в компании, которая является одним из крупнейших производителей стали Украины, решили разработать собственный сплав для бронепластин.

Первая бронесталь была толщиной 8 мм на уровне 4 класса в соответствии с государственным стандартом. Но технологи решили усовершенствовать ее и вскоре смогли сделать пластины в 7 мм, при сохранении тех же защитных качеств.

Преодолеть нехватку амуниции удалось также благодаря объединению бизнеса и волонтеров: "Метинвест" передавал сталь для Львовского оборонного кластера (ЛОК) – более 500 тонн стальных листов. ЛОК произвел 80 тысяч бронежилетов, большинство – именно из этой бронестали.

Таким образом, металлурги "Метинвеста" стали одним из крупнейших поставщиков спецстали и защитной амуниции: из их стали изготовлен каждый десятый бронежилет, подчеркивают в пресс-службе.

"Мы изготовили 150 тысяч бронежилетов, они уже сохранили тысячи жизней наших военных, спасателей, медиков, коммунальщиков. И мы не планируем останавливаться и будем делать все, чтобы приблизить победу Украины", – прокомментировал Ахметов передачу 150 тыс. бронежилетов на фронт.

Использовать сталь можно не только для изготовления бронежилетов, она подходит также для защиты техники – фронтовых автомобилей, машин поставки, "быстрых", эвакуационного транспорта и т.д.

Помощь бизнесов Ахметова армии стала объединенной инициативой "Стальной фронт". Другая разработка металлургов – это укрытие для окопов из спецстали. Оно похоже на маленький бункер для военных на передовой: они на полтора метра закапываются в землю и защищаются от снарядов калибром 150 мм. Для дополнительной надежности сверху их перекрывают деревянными брусьями. Производство одной такой конструкции стоит около 200 тыс. гривен, "Метинвест" отдает их военным безвозмездно.

Укрытие может быть отправлено частями весом по 50 кг и собрано после доставки в нужном месте. Это позволяет транспортировать их без дополнительного оборудования. Внутри укрытия есть зоны отдыха военных, а также обустройство минимального быта. Также там есть места для буржуек и выходы для труб,в полу – стоки для воды, есть запасной выход с лестницей.