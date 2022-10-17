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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Метинвест" выделил 30 млн грн для обустройства переселенцев в Кривом Роге

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В Кривом Роге проживают более 70 тыс. переселенцев
В Кривом Роге проживают более 70 тыс. переселенцев
Фото: metinvest.media

Бизнесмен Ринат Ахметов и его компания "Метинвест" в сотрудничестве с военной администрацией Кривого Рога готовят шелтеры, где проживают переселенцы, к зимнему периоду: на организацию питания и быта людей "Метинвест" направил 30 млн грн, сообщили в пресс-службе компании.

В "Метинвесте" отметили, что в Кривом Роге проживают более 70 тыс. переселенцев, для них обустроили 86 шелтеров. Больше всего переселенцев город принял из Херсонской и Донецкой областей.

"Кривой Рог – город силы. Мы находимся вблизи линии фронта, подвергаемся враждебным атакам, однако у нас есть искренность, чтобы приютить людей, которые были вынуждены выехать из своих домов. Для обеспечения переселенцев власти Кривого Рога под руководством [городского головы] Александра Вилкула выделяют средства из городского бюджета. Помогает в приобретении продуктов питания и бытовых вещей, а также в подготовке шелтеров к зиме и наш надежный партнер – группа "Метинвест", – сказал заместитель городского головы Кривого Рога Сергей Милютин.

"Начиная с марта группа "Метинвест" развернула гуманитарный фронт. В рамках проекта "Спасаем жизнь", реализуемого "Метинвестом" в координации с Фондом Рината Ахметова, община Кривого Рога получает продуктовые наборы, лекарства и медицинское оборудование. Мы направляем финансы на закупку продуктов питания, внедрение учебных программ и работу с психологами. Всего для обеспечения ВПЛ город получил уже 30 млн грн. Последний транш помог сделать запасы овощей на зиму для организации питания в шелтерах", – рассказал генеральный директор Северного ГОК Андрей Скачков.

Гуманитарный проект "Спасаем жизнь" отправил уже почти 3,5 тыс. тонн помощи вынужденным переселенцам и уязвимым слоям населения. Он уже оказал помощь для более 220 тыс. украинцев из уязвимых категорий. Это прежде всего продуктовые и гигиенические наборы, а также медицинские препараты и расходные материалы.

Теги: Ринат Ахметов, Кривой Рог, Метинвест, помощь, переселенцы, война России против Украины
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