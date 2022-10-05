Потеря дома, работы, бизнеса, расставание с близкими людьми и ухудшение здоровья. Украинцы рассказали, как на них отразилась агрессия РФ

В результате полномасштабного вторжения РФ в Украину 26% украинцев вынуждены были покинуть свой дом. Больше всего покинувших свой дом – среди тех, кто проживал в зоне боевых действий (64%), а также в Киеве (42%). Треть тех, кто уезжал, уже вернулись обратно. 9% переселенцев планируют вернуться домой в ближайшее время. Не планируют возвращаться вообще 6% опрошенных.

32% респондентов заявили, что понесли материальные потери в результате войны, 67% – не понесли. Среди потерь чаще всего назывались деньги – 36%, жилье – 23%, бытовая техника – 14%. Еще 7% украинцев сказали, что потеряли домашних животных, 6% – автомобиль, 5% – производство, 4% – коммерческую недвижимость.

Каждый десятый опрошенный отметил, что его жилье либо разрушено (2%), либо повреждено (8%). Еще 5% граждан не знают, в каком состоянии их жилье сейчас.

Большинство потерявших жилье (58%) планируют привлекать для восстановления в первую очередь свои собственные средства. 27% украинцев рассчитывают восстановить дом за государственные средства, 12% – за средства международных организаций, 9% – средства волонтеров, по 7% – за средства родственников или благотворительных фондов. Владельцы разрушенного жилья больше ожидают помощи от государства, а владельцы частично поврежденного жилья планируют справиться с собственными ресурсами.

Среди тех, кто имел работу до войны, работают 61%: полноценно – 36%, удаленно или частично – 19%, нашли новую работу – 6%. 37% украинцев потеряли работу и не работают сейчас.

12% опрошенные, у которых источником доходов до войны был бизнес, отметили, что он и дальше работает полноценно. Почти половина указала, что предприятие работает, но с меньшими доходами. 12% респондентов планируют закрывать свой бизнес, у 28% он уже не работает.

35% опрошенных приходилось временно расставаться со своей семьей/партнером из-за войны: 12% – уже воссоединились, 23% – пока живут отдельно.

Более половины опрошенных отметили ухудшение состояния физического здоровья, более 60% заявили об ухудшении состояния психического здоровья. Как отмечают социологи, ухудшение здоровья наблюдается среди жителей деоккупированных, прифронтовых, зон боевых действий, людей старшего возраста, менее обеспеченных и тех, кому пришлось разделиться с семьей, и кто потерял близких на войне.

95% украинцев не обращались в правоохранительные органы за последние полгода по вопросам, связанным с вторжением России.

Самым эффективным механизмом наказания за военные преступлений России респонденты считают специальные суды с участием национальных и иностранных судей (63%) и международные институты (23%). Суды Украины как такой механизм видят 5%. Треть опрошенных готовы лично участвовать в судебных исках с целью требования компенсации за утраченное имущество/здоровье в судах и международных судах.

Большинство украинцев готовы присоединиться к восстановлению страны: 42% готовы лично, 49% – готовы, но не имеют возможности. Больше всех к восстановлению готовы присоединиться жители Киева, респонденты от 18 до 50 лет, мужчины и более обеспеченные граждане.

Соучредитель консалтинговой компании K&K Group, руководитель волонтерской инициативы "Нюрнберг-2022", которая с первого дня полномасштабной войны России против Украины собирает и каталогизирует преступления российской армии против украинского населения Александра Копыла в комментарии "Интерфакс-Украина" заявила, что только эта инициативы опубликовала больше 3000 военных преступлений оккупантов.

"Кроме информирования общественности, все факты направляются для дальнейшей работы в соответствующие правоохранительные органы Украины, а также прокурору Международного уголовного суда в Гааге. Уверены, что благодаря сотрудничеству общественных инициатив и органов государственной власти, военные преступления будут расследованы, а все военные преступники будут справедливо наказаны", – отметила Копыла.

Опрос проводился 15–19 сентября среди граждан Украины от 18 лет и старше по всей стране, кроме временно оккупированных территорий, а также тех территорий, где на момент опроса отсутствовала украинская мобильная связь. Всего опрошено 2000 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу населенного пункта. Ошибка репрезентативности с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2,2%.

Война России против Украины. Главное (обновляется)