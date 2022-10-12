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"Благодарна за поддержку на новом месте". Переселенка рассказала о пережитом в блокадном Мариуполе и помощи от Фонда Рината Ахметова

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Переселенка Наталья: Продержаться на одну пенсию в другом городе достаточно сложно
Переселенка Наталья: Продержаться на одну пенсию в другом городе достаточно сложно
Фото: akhmetovfoundation.org

Жительница Мариуполя Наталья покинула свой город и переехала в Киев, в столичном центре "Я – Мариуполь" она получила гуманитарный набор от Фонда Рината Ахметова и рассказала сотрудникам Фонда свою историю.

"О деятельности Фонда Рината Ахметова я слышу не в первый раз. А теперь и сама получила от него помощь. Продержаться на одну пенсию в другом городе достаточно сложно, поэтому такая поддержка очень важна для меня", – поделилась переселенка.

Она рассказала, что обстрелы Мариуполя были круглосуточными, ее квартира превратилась в руины. В городе исчезли электричество, вода и газоснабжение, а вражеская авиация день и ночь терроризировала мирное население, сбрасывая многотонные бомбы.

Остаться даже в укрытии было очень опасно, однако Наталья до последнего не хотела покидать родной Мариуполь, уехать ее убедил сын.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Теги: Киев, Мариуполь, помощь, переселенцы, Фонд Рината Ахметова
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