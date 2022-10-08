"В спектакле я живу, испытываю настоящие эмоции". Актриса из Мариуполя рассказала музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова свою историю

Дворак: После представления ты смотришь в глаза и видишь – все, ты донес. Выполнил свою миссию. И становится легче Фото предоставлено пресс-службой Фонда Рината Ахметова

По словам Дворак, когда с ее проживающими в Мариуполе родителями исчезла связь, она написала им письмо. Теперь этот текст она читает на сцене.

"В спектакле я живу, испытываю настоящие эмоции, – призналась актриса. – Большое спасибо Фонду за то, что у нас есть возможность приехать со спектаклем к зрителям. Я безумно благодарна, что мы это показали, рассказали людям. К нам подходили, поддерживали. После представления ты смотришь в глаза и видишь – все, ты донес. Выполнил свою миссию. И становится легче".

Война России против Украины. Главное (обновляется)