Бульвар Шоубиз
 
08 октября, 2022
 
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"В спектакле я живу, испытываю настоящие эмоции". Актриса из Мариуполя рассказала музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова свою историю

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Дворак: После представления ты смотришь в глаза и видишь все, ты донес. Выполнил свою миссию. И становится легче
Дворак: После представления ты смотришь в глаза и видишь – все, ты донес. Выполнил свою миссию. И становится легче
Фото предоставлено пресс-службой Фонда Рината Ахметова

В сентябре в Черкассах, Виннице и Днепре в рамках пятого национального проекта "Неделя Мирных" Фонда Рината Ахметова состоялись презентации спектакля "Лицо цвета война", который основан на реальных событиях и рассказывает о жизни людей в оккупированном Мариуполе Донецкой области. Участница спектакля, украинская актриса Алина Дворак рассказала музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова о том, что ей пришлось пережить в Мариуполе и какие чувства испытывает, играя на сцене.

По словам Дворак, когда с ее проживающими в Мариуполе родителями исчезла связь, она написала им письмо. Теперь этот текст она читает на сцене.

"В спектакле я живу, испытываю настоящие эмоции, – призналась актриса. – Большое спасибо Фонду за то, что у нас есть возможность приехать со спектаклем к зрителям. Я безумно благодарна, что мы это показали, рассказали людям. К нам подходили, поддерживали. После представления ты смотришь в глаза и видишь – все, ты донес. Выполнил свою миссию. И становится легче".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/AkhmetovFDU/videos/831881201178115/

Теги: Ринат Ахметов, Мариуполь, война России против Украины, спектакль
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"В спектакле я живу, испытываю настоящие эмоции". Актриса из Мариуполя рассказала музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова свою историю
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