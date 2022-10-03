"Это не просто игра, это жизнь". Актер из Мариуполя рассказал свою историю музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова

Пыхтин: На сцене мы переживаем те дни, когда они находились в Мариуполе Фото предоставлено пресс-службой Фонда Рината Ахметова

Соответствующее видео опубликовано на странице проекта в Facebook.

По словам Пыхтина, страшно и сложно было каждый день, ведь приходилось под постоянными бомбардировками выходить на улицу, чтобы добыть воду, еду, дрова.

После того как они выехали из города, актер присоединился к работе в театре с режиссером Алексеем Гнатюком. Первым проектом стал спектакль о пережитом в Мариуполе. Когда постановка была готова, участники спектакля объединили свой проект с с музеем "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

"Проект "Голоса Мирных" очень нужен. Это реальные истории людей, переживших ужасающие события. Наш голос, голос мирных жителей Мариуполя, стал одной из частей пазла в этом проекте", – заявил Пыхтин.

"Это не просто игра, это жизнь. На сцене мы переживаем те дни, когда они находились в Мариуполе", – отметил он.

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