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03 октября, 2022
 
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"Это не просто игра, это жизнь". Актер из Мариуполя рассказал свою историю музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Пыхтин: На сцене мы переживаем те дни, когда они находились в Мариуполе
Пыхтин: На сцене мы переживаем те дни, когда они находились в Мариуполе
Фото предоставлено пресс-службой Фонда Рината Ахметова

В сентябре в Черкассах, Виннице и Днепре в рамках пятого национального проекта "Неделя Мирных" Фонда Рината Ахметова состоялись презентации спектакля "Лицо цвета война", который основан на реальных событиях и рассказывает о жизни людей в оккупированном Мариуполе Донецкой области. Участник спектакля, украинский актер Александр Пыхтин, который вместе с сыном находился в Мариуполе до 22 апреля, рассказал музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова о своем опыте выживания во время оккупации.

Соответствующее видео опубликовано на странице проекта в Facebook.

По словам Пыхтина, страшно и сложно было каждый день, ведь приходилось под постоянными бомбардировками выходить на улицу, чтобы добыть воду, еду, дрова.

После того как они выехали из города, актер присоединился к работе в театре с режиссером Алексеем Гнатюком. Первым проектом стал спектакль о пережитом в Мариуполе. Когда постановка была готова, участники спектакля объединили свой проект с с музеем "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

"Проект "Голоса Мирных" очень нужен. Это реальные истории людей, переживших ужасающие события. Наш голос, голос мирных жителей Мариуполя, стал одной из частей пазла в этом проекте", – заявил Пыхтин.

"Это не просто игра, это жизнь. На сцене мы переживаем те дни, когда они находились в Мариуполе", – отметил он.

https://www.facebook.com/AkhmetovFDU/videos/688430492121644/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: Ринат Ахметов, театр, Мариуполь, война России против Украины
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