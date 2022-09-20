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20 сентября, 2022
 
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Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова проводит конкурс эссе "Война в судьбе моей семьи"

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Имена победителей конкурса будут опубликованы в конце ноября на сайте музея "Голоса Мирных"
Имена победителей конкурса будут опубликованы в конце ноября на сайте музея "Голоса Мирных"
Фото: depositphotos.com

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова проводит Всеукраинский конкурс эссе среди старшеклассников на тему "Война в судьбе моей семьи". Об этом сообщается на сайте фонда.

Участие в конкурсе могут принять старшеклассники, проживающие в Киеве, а также в Киевской, Винницкой, Черниговской и Днепропетровской областях. Имена победителей конкурса будут опубликованы в конце ноября на сайте музея "Голоса Мирных". Их наградят ноутбуками, мобильными телефонами и смарт-часами.

Конкурс проводится при поддержке Государственного научного учреждения Институт модернизации содержания образования и Министерства образования и науки Украины с целью подчеркнуть "важность и значение мира как главной ценности общества". 

Больше информации о конкурсе опубликовано на сайте музея "Голоса Мирных".

Фото: fond.civilvoicesmuseum.org
Фото: fond.civilvoicesmuseum.org

Контекст:

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова – это самый большой в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив музея уже насчитывает более 35 тыс. историй.

Рассказать свою историю можно так: написать ее на своей Facebook-странице с хештегами #Голоса_Мирных, #расскажите_свою_историю и пригласить друзей и родных присоединиться; посетить портал музея и нажать "Рассказать историю"; позвонить на бесплатную горячую линию по номеру 0-800-509-00.

Теги: Ринат Ахметов, конкурс, война России против Украины
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