Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова проводит конкурс эссе "Война в судьбе моей семьи"

Участие в конкурсе могут принять старшеклассники, проживающие в Киеве, а также в Киевской, Винницкой, Черниговской и Днепропетровской областях. Имена победителей конкурса будут опубликованы в конце ноября на сайте музея "Голоса Мирных". Их наградят ноутбуками, мобильными телефонами и смарт-часами.
Конкурс проводится при поддержке Государственного научного учреждения Институт модернизации содержания образования и Министерства образования и науки Украины с целью подчеркнуть "важность и значение мира как главной ценности общества".
Больше информации о конкурсе опубликовано на сайте музея "Голоса Мирных".
Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова – это самый большой в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив музея уже насчитывает более 35 тыс. историй.
Рассказать свою историю можно так: написать ее на своей Facebook-странице с хештегами #Голоса_Мирных, #расскажите_свою_историю и пригласить друзей и родных присоединиться; посетить портал музея и нажать "Рассказать историю"; позвонить на бесплатную горячую линию по номеру 0-800-509-00.