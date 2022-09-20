Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова проводит конкурс эссе "Война в судьбе моей семьи"

Имена победителей конкурса будут опубликованы в конце ноября на сайте музея "Голоса Мирных" Фото: depositphotos.com

Участие в конкурсе могут принять старшеклассники, проживающие в Киеве, а также в Киевской, Винницкой, Черниговской и Днепропетровской областях. Имена победителей конкурса будут опубликованы в конце ноября на сайте музея "Голоса Мирных". Их наградят ноутбуками, мобильными телефонами и смарт-часами.

Конкурс проводится при поддержке Государственного научного учреждения Институт модернизации содержания образования и Министерства образования и науки Украины с целью подчеркнуть "важность и значение мира как главной ценности общества".

Больше информации о конкурсе опубликовано на сайте музея "Голоса Мирных".

Фото: fond.civilvoicesmuseum.org