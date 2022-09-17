"Россияне пришли, чтобы убивать". Жительница села в Киевской области рассказала свою историю музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова

Руденко: Я больше не верю в человечность россиян Скриншот: civilvoicesmuseum.org

"Библиотека была культурным и духовным центром села. Сюда приходили все – познакомиться, посоветоваться, поговорить. Теперь здесь выжжено все", – рассказывает Руденко.

По ее словам, в библиотеке хранилась документация, а также свидетельства односельчан, переживших Голодомор. Руденко подчеркивает, что уникальные архивы теперь невозможно восстановить.

"Мы услышали ужасный гул и взрывы. Огромные снаряды летели на село. Гудело все, горело все. Было в пыли, в дыму, в огне. Это передать и постичь разумом невозможно", – рассказывает Руденко.

Женщина вспоминает, что село подвергалось авиаударам ежедневно. Однажды бомба упала во дворе их дома, разрушив все вокруг.

Руденко признается: если бы попадание было бы в дом, погибли бы все 11 человек, проживающих в нем.

"Я больше не верю в человечность россиян. Это не люди – те, кто сбрасывает бомбы, зная, что здесь мирное село, дети, полный двор животных. Они уничтожали все живое. Пришли, чтобы просто убивать мирных", – заявила Руденко.

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