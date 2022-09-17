Бульвар Шоубиз
 
17 сентября, 2022
 
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"Россияне пришли, чтобы убивать". Жительница села в Киевской области рассказала свою историю музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Руденко: Я больше не верю в человечность россиян
Руденко: Я больше не верю в человечность россиян
Скриншот: civilvoicesmuseum.org

Лариса Руденко до полномасштабного вторжения РФ в Украину работала библиотекарем в селе Подгайное Киевской области. 14 марта российская авиация уничтожила дом, в котором она жила вместе со своей семьей, а также архивы об истории села. Кроме ее дома, было уничтожено еще 57 домов односельчан, при этом ни одного стратегического объекта в их селе не было. Свою историю и историю своего села женщина рассказала музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

"Библиотека была культурным и духовным центром села. Сюда приходили все – познакомиться, посоветоваться, поговорить. Теперь здесь выжжено все", – рассказывает Руденко.

По ее словам, в библиотеке хранилась документация, а также свидетельства односельчан, переживших Голодомор. Руденко подчеркивает, что уникальные архивы теперь невозможно восстановить.

"Мы услышали ужасный гул и взрывы. Огромные снаряды летели на село. Гудело все, горело все. Было в пыли, в дыму, в огне. Это передать и постичь разумом невозможно", – рассказывает Руденко.

Женщина вспоминает, что село подвергалось авиаударам ежедневно. Однажды бомба упала во дворе их дома, разрушив все вокруг.

Руденко признается: если бы попадание было бы в дом, погибли бы все 11 человек, проживающих в нем.

"Я больше не верю в человечность россиян. Это не люди – те, кто сбрасывает бомбы, зная, что здесь мирное село, дети, полный двор животных. Они уничтожали все живое. Пришли, чтобы просто убивать мирных", – заявила Руденко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова – это самый большой в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив музея уже насчитывает более 30 тыс. историй.

Рассказать свою историю можно так: написать ее на своей Facebook-странице с хештегами #Голоса_Мирных, #расскажите_свою_историю и пригласить друзей и родных присоединиться; посетить портал музея и нажать "Рассказать историю"; позвонить на бесплатную горячую линию 0-800-509-00.

Теги: Киев, Ринат Ахметов, война России против Украины, бомба, российские оккупанты
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