"Россияне пришли, чтобы убивать". Жительница села в Киевской области рассказала свою историю музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова

"Библиотека была культурным и духовным центром села. Сюда приходили все – познакомиться, посоветоваться, поговорить. Теперь здесь выжжено все", – рассказывает Руденко.
По ее словам, в библиотеке хранилась документация, а также свидетельства односельчан, переживших Голодомор. Руденко подчеркивает, что уникальные архивы теперь невозможно восстановить.
"Мы услышали ужасный гул и взрывы. Огромные снаряды летели на село. Гудело все, горело все. Было в пыли, в дыму, в огне. Это передать и постичь разумом невозможно", – рассказывает Руденко.
Женщина вспоминает, что село подвергалось авиаударам ежедневно. Однажды бомба упала во дворе их дома, разрушив все вокруг.
Руденко признается: если бы попадание было бы в дом, погибли бы все 11 человек, проживающих в нем.
"Я больше не верю в человечность россиян. Это не люди – те, кто сбрасывает бомбы, зная, что здесь мирное село, дети, полный двор животных. Они уничтожали все живое. Пришли, чтобы просто убивать мирных", – заявила Руденко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова – это самый большой в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив музея уже насчитывает более 30 тыс. историй.
Рассказать свою историю можно так: написать ее на своей Facebook-странице с хештегами #Голоса_Мирных, #расскажите_свою_историю и пригласить друзей и родных присоединиться; посетить портал музея и нажать "Рассказать историю"; позвонить на бесплатную горячую линию 0-800-509-00.