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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Мои шкаф и петушок – знаки, что победа будет за нами". Жительница Бородянки рассказала свою историю музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова

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Сватко: Буду надеяться, что дождусь и когда-нибудь вернусь в свой собственный дом
Сватко: Буду надеяться, что дождусь и когда-нибудь вернусь в свой собственный дом
Фото предоставлено командой музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова

70-летняя Надежда Сватко из города Бородянка Киевской области известна как обладательница глиняного петуха и кухонного навесного шкафа, которые остались на своих местах после того, как российские оккупанты разрушили ее дом. Свою историю Сватко рассказала музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

По словам женщины, когда в Бородянку вошли танки, она с трудом, опираясь на трость, спустилась в подвал. Во время авиаудара женщину присыпало обломками. Тогда люди бежали, наступая на нее, пока кто-то не помог подняться.

Эвакуация из Бородянки, рассказывает Сватко, проходила под обстрелами. Женщина выезжала из города на машине вместе с тремя соседками. Она вспоминает, что еще одна женщина отказалась ехать и погибла в тот же день.

Сейчас Сватко живет у сестры. О том, что произошло с ее домом, прочитала в СМИ, узнав свою разрушенную квартиру по уцелевшим предметам интерьера.

Сватко рассказывает, что глиняного петуха ей подарили в 80-х годах на работе. Рядом с ним, отмечает женщина, стоял еще глиняный баранец, но он не выдержал взрыва, в отличие от петуха.

"Мои шкаф и петушок – знаки того, что победа будет за нами. Я буду радоваться ей вместе со всеми людьми. Буду надеяться, что дождусь и когда-нибудь вернусь в свой собственный дом", – сказала она.

"Моя кухня выдержала. Спрашивали: кто ее устанавливал? Устанавливал сын. Мы купили обычную кухню, она хорошо закрепилась и не упала", – призналась женщина.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова – это самый большой в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив музея уже насчитывает более 30 тыс. историй.

Рассказать свою историю можно так: написать ее на своей Facebook-странице с хештегами #Голоса_Мирных, #расскажите_свою_историю и пригласить друзей и родных присоединиться; посетить портал музея и нажать "Рассказать историю"; позвонить на бесплатную горячую линию 0-800-509-00.

Теги: Фонд Рината Ахметова, война России против Украины, Бородянка
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