"Мои шкаф и петушок – знаки, что победа будет за нами". Жительница Бородянки рассказала свою историю музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова

Сватко: Буду надеяться, что дождусь и когда-нибудь вернусь в свой собственный дом Фото предоставлено командой музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова

По словам женщины, когда в Бородянку вошли танки, она с трудом, опираясь на трость, спустилась в подвал. Во время авиаудара женщину присыпало обломками. Тогда люди бежали, наступая на нее, пока кто-то не помог подняться.

Эвакуация из Бородянки, рассказывает Сватко, проходила под обстрелами. Женщина выезжала из города на машине вместе с тремя соседками. Она вспоминает, что еще одна женщина отказалась ехать и погибла в тот же день.

Сейчас Сватко живет у сестры. О том, что произошло с ее домом, прочитала в СМИ, узнав свою разрушенную квартиру по уцелевшим предметам интерьера.

Сватко рассказывает, что глиняного петуха ей подарили в 80-х годах на работе. Рядом с ним, отмечает женщина, стоял еще глиняный баранец, но он не выдержал взрыва, в отличие от петуха.

"Мои шкаф и петушок – знаки того, что победа будет за нами. Я буду радоваться ей вместе со всеми людьми. Буду надеяться, что дождусь и когда-нибудь вернусь в свой собственный дом", – сказала она.

"Моя кухня выдержала. Спрашивали: кто ее устанавливал? Устанавливал сын. Мы купили обычную кухню, она хорошо закрепилась и не упала", – призналась женщина.

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