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Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова презентовал в Виннице спектакль о жизни людей в оккупированном Мариуполе

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Спектакль "Лицо цвета война" основан на реальных событиях и рассказывает о жизни людей в оккупированном Мариуполе
Спектакль "Лицо цвета война" основан на реальных событиях и рассказывает о жизни людей в оккупированном Мариуполе
Фото предоставлено командой проекта

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова презентовал в Виннице театрализованное представление украинского режиссера Алексея Гнатюка "Лицо цвета война". Об этом 15 сентября сообщается на странице музея в Facebook.

Спектакль основан на реальных событиях и рассказывает о жизни людей в оккупированном Мариуполе. Сценарий был написан по мотивам историй, которые жители Мариуполя рассказали музею "Голоса Мирных".

"Важно, чтобы обо всем, что происходило в Мариуполе, знало как можно больше людей. И не только в Украине, но и далеко за ее пределами. Именно с такой целью и был создан уникальный музей "Голоса Мирных", – подчеркнул перед спектаклем мариупольский актер и фотограф Евгений Сосновский.

Зрители, побывавшие на спектакле, также имели возможность увидеть вещи из уничтоженного российскими оккупантами мариупольского драматического театра.

"За каждой вещью – страшная история. То, о чем мы должны знать и помнить", – отмечается в релизе.

"Когда вспоминаешь мариупольский театр, охватывает грусть. Но я зашла в этот замечательный театр в Виннице  и Мариуполем вроде бы повеяло. Это не просто спектакль, это рассказ обо всех нас. Мы увидели свою жизнь там под обстрелами",  поделилась впечатлениями зрительница Зоя Филиппова из Мариуполя.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/AkhmetovFDU/videos/477369950936109/

Контекст:

Спектакль "Лицо цвета война" в рамках пятого национального проекта "Неделя Мирных" Фонда Рината Ахметова состоялся также в Днепре. В ближайшее время актеры выступят в Черкассах.

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова – это самый большой в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив музея уже насчитывает более 30 тыс. историй.

Рассказать свою историю можно так: написать ее на своей Facebook-странице с хештегами #Голоса_Мирных, #расскажите_свою_историю и пригласить друзей и родных присоединиться; посетить портал музея и нажать "Рассказать историю"; позвонить на бесплатную горячую линию 0-800-509-00.

Теги: Ринат Ахметов, Винница, Мариуполь, война России против Украины
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