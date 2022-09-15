Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова презентовал в Виннице спектакль о жизни людей в оккупированном Мариуполе

Спектакль основан на реальных событиях и рассказывает о жизни людей в оккупированном Мариуполе. Сценарий был написан по мотивам историй, которые жители Мариуполя рассказали музею "Голоса Мирных".
"Важно, чтобы обо всем, что происходило в Мариуполе, знало как можно больше людей. И не только в Украине, но и далеко за ее пределами. Именно с такой целью и был создан уникальный музей "Голоса Мирных", – подчеркнул перед спектаклем мариупольский актер и фотограф Евгений Сосновский.
Зрители, побывавшие на спектакле, также имели возможность увидеть вещи из уничтоженного российскими оккупантами мариупольского драматического театра.
"За каждой вещью – страшная история. То, о чем мы должны знать и помнить", – отмечается в релизе.
"Когда вспоминаешь мариупольский театр, охватывает грусть. Но я зашла в этот замечательный театр в Виннице – и Мариуполем вроде бы повеяло. Это не просто спектакль, это рассказ обо всех нас. Мы увидели свою жизнь там под обстрелами", – поделилась впечатлениями зрительница Зоя Филиппова из Мариуполя.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Спектакль "Лицо цвета война" в рамках пятого национального проекта "Неделя Мирных" Фонда Рината Ахметова состоялся также в Днепре. В ближайшее время актеры выступят в Черкассах.
Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова – это самый большой в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив музея уже насчитывает более 30 тыс. историй.
Рассказать свою историю можно так: написать ее на своей Facebook-странице с хештегами #Голоса_Мирных, #расскажите_свою_историю и пригласить друзей и родных присоединиться; посетить портал музея и нажать "Рассказать историю"; позвонить на бесплатную горячую линию 0-800-509-00.