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11 сентября, 2022
 
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"Думала: "Откопаюсь или умру под землей?" Жительница Бахмута поделилась историей с музеем "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова

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Оксана из Бахмута: Уже под землей я поняла, что это прилет
Оксана из Бахмута: Уже под землей я поняла, что это прилет
Скриншот: civilvoicesmuseum.org

Жительница Бахмута Донецкой области Оксана возвращалась вместе с мужем домой, когда попала под обстрел российских оккупантов. Сперва она почувствовала удар в голову, а когда очнулась, поняла, что находится под землей. Свою историю женщина рассказала музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

"Уже под землей я поняла, что это прилет. И что я выжила. Был ужасающий страх. Я немного почистила вокруг рта, он был полон земли. Попробовала кричать. Понимала, что могут не услышать. Думала: "Откопаюсь или умру под землей?" – рассказывает Оксана.

Она считает, что ей повезло. Когда она начала кричать, ее крик услышал муж. По словам женщины, после взрыва он думал, что ее тело разорвало.

Глубина воронки, в которой землей присыпало женщину, была около пяти метров.

Оксану извлекали из-под земли украинские защитники, после эвакуировали в Днепр. Реабилитацию она проходит во Львове. Оксана рассказывает, что сильно пострадала от взрыва – у нее диагностировали открытые переломы, была сорвана кожа на конечностях, ранение в живот.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова – это самый большой в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив музея уже насчитывает более 30 тыс. историй.

Рассказать свою историю можно так: написать ее на своей Facebook-странице с хештегами #Голоса_Мирных, #расскажите_свою_историю и пригласить друзей и родных присоединиться; посетить портал музея и нажать "Рассказать историю"; позвонить на бесплатную горячую линию 0-800-509-00.

Теги: обстрелы, война России против Украины, Бахмут
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