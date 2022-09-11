"Думала: "Откопаюсь или умру под землей?" Жительница Бахмута поделилась историей с музеем "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова

"Уже под землей я поняла, что это прилет. И что я выжила. Был ужасающий страх. Я немного почистила вокруг рта, он был полон земли. Попробовала кричать. Понимала, что могут не услышать. Думала: "Откопаюсь или умру под землей?" – рассказывает Оксана.
Она считает, что ей повезло. Когда она начала кричать, ее крик услышал муж. По словам женщины, после взрыва он думал, что ее тело разорвало.
Глубина воронки, в которой землей присыпало женщину, была около пяти метров.
Оксану извлекали из-под земли украинские защитники, после эвакуировали в Днепр. Реабилитацию она проходит во Львове. Оксана рассказывает, что сильно пострадала от взрыва – у нее диагностировали открытые переломы, была сорвана кожа на конечностях, ранение в живот.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова – это самый большой в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив музея уже насчитывает более 30 тыс. историй.
Рассказать свою историю можно так: написать ее на своей Facebook-странице с хештегами #Голоса_Мирных, #расскажите_свою_историю и пригласить друзей и родных присоединиться; посетить портал музея и нажать "Рассказать историю"; позвонить на бесплатную горячую линию 0-800-509-00.