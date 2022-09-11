"Думала: "Откопаюсь или умру под землей?" Жительница Бахмута поделилась историей с музеем "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова

Оксана из Бахмута: Уже под землей я поняла, что это прилет Скриншот: civilvoicesmuseum.org

"Уже под землей я поняла, что это прилет. И что я выжила. Был ужасающий страх. Я немного почистила вокруг рта, он был полон земли. Попробовала кричать. Понимала, что могут не услышать. Думала: "Откопаюсь или умру под землей?" – рассказывает Оксана.

Она считает, что ей повезло. Когда она начала кричать, ее крик услышал муж. По словам женщины, после взрыва он думал, что ее тело разорвало.

Глубина воронки, в которой землей присыпало женщину, была около пяти метров.

Оксану извлекали из-под земли украинские защитники, после эвакуировали в Днепр. Реабилитацию она проходит во Львове. Оксана рассказывает, что сильно пострадала от взрыва – у нее диагностировали открытые переломы, была сорвана кожа на конечностях, ранение в живот.

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