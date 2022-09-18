"Лицо цвета война". Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова презентовал в Черкассах спектакль о Мариуполе

Спектакль "Лицо цвета война" основан на реальных событиях и рассказывает о жизни людей в оккупированном Мариуполе Фото предоставлено пресс-службой Фонда Рината Ахметова

Спектакль основан на реальных событиях и рассказывает о жизни людей в оккупированном Мариуполе. Сценарий был написан по мотивам историй, которые жители Мариуполя рассказали музею "Голоса Мирных".

"Мы должны об этом говорить, ведь это наша история. Люди должны знать, какие последствия могут быть, если не быть патриотами. Это научное руководство о том, как нужно выживать. Наши актеры играют в первую очередь самих себя. Это очень ценно", – сказал Гнатюк.

Зрители, побывавшие на спектакле, также могли ознакомиться с вещами из уничтоженного российскими оккупантами Мариупольского драматического театра, представляющими собой часть истории.

"Этот спектакль однозначно стоит посмотреть. Я восхищаюсь тем, что люди, пережившие дни, недели такого ужаса, способны продолжать творить и нести эту правду. Я благодарен музею "Голоса Мирных" за то, что правда о страданиях, которые перенесло и продолжает испытывать мирное население от оккупантов, доносится до широкой общественности", – заявил заместитель городского головы Черкасс Павел Валенчук.

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