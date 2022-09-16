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Фонд Рината Ахметова и КНУ имени Тараса Шевченко подписали меморандум о сотрудничестве

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Основным источником для научных исследований станут свидетельства людей, вошедших в Музей "Голоса Мирных"
Основным источником для научных исследований станут свидетельства людей, вошедших в Музей "Голоса Мирных"
Фото: akhmetovfoundation.org

Фонд Рината Ахметова и КНУ имени Тараса Шевченко в рамках национального проекта "Неделя Мирных" подписали меморандум о сотрудничестве. Фонд начинает проект "Голоса Мирных. Наука", в рамках которого будет работать с вузами и учеными в Украине и за ее пределами для развития и углубления накопленных знаний и опыта на уровне государственных систем образования, сообщили 16 сентября в пресс-службе Фонда.

Фонд Рината Ахметова таким образом хочет привлечь внимание научного сообщества, государственных органов, медиа и общества к научной методологии документирования и распространения свидетельств войны, сохранения национальной памяти Украины, сказано в сообщении.

"В наших планах разработать практический гайд для ученых, медиа, государственных и негосударственных организаций относительно того, как исследовать, как говорить о свидетельствах и опыте войны, как сохранить национальную память в условиях информационной войны", – отметила член наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова Наталья Емченко.

Основным фундаментом и источником для дальнейших научных исследований станут свидетельства людей, вошедших в Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Это самый большой в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны, который насчитывает более 35 тысяч историй из первых уст, подчеркнули в пресс-службе.

Ректор КНУ имени Тараса Шевченко Владимир Бугров отметил, что музей "Голоса Мирных" является чрезвычайно ценным проектом, так как дает понимание событий в Украине непосредственно от очевидцев.

"Я очень благодарю Фонд и мы с радостью приобщаемся к этому проекту. Сейчас у нас есть возможность через истории людей переосмыслить события в Украине и предлагать этот контекст мира. Есть очень большой объем информации, мы должны ее систематизировать и передавать", – сказал он.

Теги: образование, вузы
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