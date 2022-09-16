Фонд Рината Ахметова и КНУ имени Тараса Шевченко подписали меморандум о сотрудничестве

Фонд Рината Ахметова таким образом хочет привлечь внимание научного сообщества, государственных органов, медиа и общества к научной методологии документирования и распространения свидетельств войны, сохранения национальной памяти Украины, сказано в сообщении.

"В наших планах разработать практический гайд для ученых, медиа, государственных и негосударственных организаций относительно того, как исследовать, как говорить о свидетельствах и опыте войны, как сохранить национальную память в условиях информационной войны", – отметила член наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова Наталья Емченко.

Основным фундаментом и источником для дальнейших научных исследований станут свидетельства людей, вошедших в Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Это самый большой в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны, который насчитывает более 35 тысяч историй из первых уст, подчеркнули в пресс-службе.

Ректор КНУ имени Тараса Шевченко Владимир Бугров отметил, что музей "Голоса Мирных" является чрезвычайно ценным проектом, так как дает понимание событий в Украине непосредственно от очевидцев.

"Я очень благодарю Фонд и мы с радостью приобщаемся к этому проекту. Сейчас у нас есть возможность через истории людей переосмыслить события в Украине и предлагать этот контекст мира. Есть очень большой объем информации, мы должны ее систематизировать и передавать", – сказал он.