МОН сообщило, до какого числа абитуриенты с оккупированных территорий могут поступить в украинские вузы

В МОН подчеркнули, что принятие заявлений и проведение вступительных экзаменов, включающих собеседования и творческие конкурсы, могут проходить на протяжении всей вступительной кампании.
Для абитуриентов с временно оккупированных или опасных территорий университеты могут создать небюджетные конкурсы, не требующие предварительного согласования с министерством.
Также у поступающих есть возможность попасть на бюджетное обучение с получением стипендии.
В Украине в 2022 году более 131 тыс. абитуриентов зачислены на бакалаврат.
12 сентября доктор политических наук, проректор Киевского национального университета культуры и искусств Инна Костыря в комментарии изданию "ГОРДОН" сказала, что, несмотря на привлекательные условия, которые украинским студентам предлагают за границей, многие возвращаются домой и поступают в украинские вузы.