МОН сообщило, до какого числа абитуриенты с оккупированных территорий могут поступить в украинские вузы

Выпускники с оккупированных территорий еще могут поступить в вузы Фото: pexels.com

В МОН подчеркнули, что принятие заявлений и проведение вступительных экзаменов, включающих собеседования и творческие конкурсы, могут проходить на протяжении всей вступительной кампании.



Для абитуриентов с временно оккупированных или опасных территорий университеты могут создать небюджетные конкурсы, не требующие предварительного согласования с министерством.



Также у поступающих есть возможность попасть на бюджетное обучение с получением стипендии.