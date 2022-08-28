Шкарлет: 19 тыс. украинских выпускников сдавали мультипредметный тест в 40 городах Европы

Шкарлет: Еще мы ждем специальную сессию с 12-го по 16 сентября, на которой будем тестировать желающих Фото: mon.gov.ua

"У нас было 224 тыс. выпускников 11-х классов. В основную сессию 187 400 поступающих сдали национальный мультипредметный тест. Из них 19 тыс. тестировалось за границей, в 40 городах Европы. Прошла уже дополнительная сессия, еще 22 тыс. выпускников 11-х классов сдали национальный мультипредметный тест. Из них 3 тыс. сдавали за рубежом. На сегодняшний день уже тестировалось почти 210 тыс. выпускников. Еще мы ждем специальную сессию с 12-го по 16 сентября, на которой будем тестировать желающих и давать возможность им поступить в заведения высшего образования", – рассказал министр.

Также, по его словам, подают электронные заявления в заведения профессионально-технического образования.

"На сегодняшний день имеем на базе 9-го класса уже 144 тыс. электронных заявлений на обучение в заведениях профтехобразования. На базе 11-х классов – 660 тыс. электронных заявлений. На получение высшего образования выпускниками колледжей – около 94 тыс. электронных заявлений", – проинформировал Шкарлет.

Он подчеркнул, что считает решение руководства страны о проведении в условиях войны мультипредметного теста правильным.

"На сегодняшний день четко понимаю, что совместное решение Министерства образования, комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций – это было единственное правильное решение сегодня, которое в условиях постоянных воздушных тревог, в условиях военного положения дало возможность максимально привлечь наших выпускников в учреждения профессионального высшего, профессионально-технического образования Украины", – сказал министр.

Шкарлет: После начала воздушной тревоги ученики должны попасть в укрытие не дольше, чем через 10 минут. Читайте полный текст интервью

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Видео: Алеся Бацман / YouTube



