Мать убитой в Виннице девочки Лизы: Впервые после трагедии побывала на том месте. Мир, почему ты позволяешь русским нелюдям нас убивать?!

Дмитриева: Я верила, моя дочь жива, мой ребенок не мог погибнуть, так не должно быть Фото: l.i.z.i.love / Instagram

"Впервые после трагедии побывала на том месте, которое теперь запечатлевается в памяти на всю жизнь. После операции я потеряла память, не понимала, где я и почему мое тело все перевязано, – написала она. – Я верила, моя дочь жива, мой ребенок не мог погибнуть, так не должно быть. Смотрела на свои травмы и понимала, что все-таки это не сон. Каждая секунда воспроизводилась в памяти.⠀Я все вспомнила. Помню каждый момент того рокового дня".

По словам Дмитриевой, сперва она услышала громкий гул.

"Подумала: это точно не самолет. Мы одновременно с Лизой подняли голову вверх, прямо над нами летела ракета – очень большая. Казалось, она пару метров над головой. Увидела, как падает в сторону Дома офицеров, стала спиной к нему, думала, что закрою собой ребенка. Это была даже не секунда, а гораздо меньше", – поделилась воспоминаниями женщина.

Дмитриева рассказала, что после взрыва совсем не чувствовала боли.

"Вокруг стеной стоял черный дым, ничего не было видно. Я не слышала второй взрыв, не слышала сигнализации машин, ничего не слышала. Потом увидела свою любимую дочь, ее разорванное тело. Еще пару минут бегала, искала людей, чтобы помогли вытащить Лизу из коляски. Потом почувствовала сильную боль и увидела, как на землю льется кровь, начала задыхаться. Мозг отказывался верить... Эта страшная картина крутится перед глазами снова и снова, – призналась она. – Российские террористы убили моего ребенка, подняли руку на святое. Сколько еще миру нужно доказательств, чтобы остановить массовые убийства украинского народа? Мир, я не понимаю, почему ты позволяешь русским нелюдям нас убивать?!"

Война России против Украины. Главное (обновляется)