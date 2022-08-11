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11 августа, 2022
 
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Мать убитой в Виннице девочки Лизы: Впервые после трагедии побывала на том месте. Мир, почему ты позволяешь русским нелюдям нас убивать?!

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Дмитриева: Я верила, моя дочь жива, мой ребенок не мог погибнуть, так не должно быть
Дмитриева: Я верила, моя дочь жива, мой ребенок не мог погибнуть, так не должно быть
Фото: l.i.z.i.love / Instagram

Винничанка Ирина Дмитриева, чья четырехлетняя дочь Лиза погибла 14 июля во время ракетного обстрела российскими оккупантами центра Винницы, 11 августа в Instagram сообщила, что впервые после трагедии побывала на том месте, где была убита ее дочь.

"Впервые после трагедии побывала на том месте, которое теперь запечатлевается в памяти на всю жизнь. После операции я потеряла память, не понимала, где я и почему мое тело все перевязано, – написала она. – Я верила, моя дочь жива, мой ребенок не мог погибнуть, так не должно быть. Смотрела на свои травмы и понимала, что все-таки это не сон. Каждая секунда воспроизводилась в памяти.⠀Я все вспомнила. Помню каждый момент того рокового дня".

По словам Дмитриевой, сперва она услышала громкий гул.

"Подумала: это точно не самолет. Мы одновременно с Лизой подняли голову вверх, прямо над нами летела ракета – очень большая. Казалось, она пару метров над головой. Увидела, как падает в сторону Дома офицеров, стала спиной к нему, думала, что закрою собой ребенка. Это была даже не секунда, а гораздо меньше", – поделилась воспоминаниями женщина.

Дмитриева рассказала, что после взрыва совсем не чувствовала боли.

"Вокруг стеной стоял черный дым, ничего не было видно. Я не слышала второй взрыв, не слышала сигнализации машин, ничего не слышала. Потом увидела свою любимую дочь, ее разорванное тело. Еще пару минут бегала, искала людей, чтобы помогли вытащить Лизу из коляски. Потом почувствовала сильную боль и увидела, как на землю льется кровь, начала задыхаться. Мозг отказывался верить... Эта страшная картина крутится перед глазами снова и снова,  призналась она. – Российские террористы убили моего ребенка, подняли руку на святое. Сколько еще миру нужно доказательств, чтобы остановить массовые убийства украинского народа? Мир, я не понимаю, почему ты позволяешь русским нелюдям нас убивать?!" 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Оккупанты нанесли ракетные удары по центру Винницы днем 14 июля. Атакой повреждены 55 домов и 40 автомобилей. Серьезные разрушения получили медицинский центр, дом быта "Юбилейный" и Дом офицеров.

В результате обстрела Винницы на месте погибли 23 человека, в том числе трое детей: четырехлетняя дочь Дмитриевой Лиза и два мальчика семи и восьми лет. 16 июля скончалась в больнице одна из пострадавших, 19 июля – еще одна, врач-невролог из попавшей под удар клиники. 21 июля жертв стало 26 – умерла 20-летняя девушка, которая во время ракетной атаки шла по площади Победы. 2 августа стало известно, что скончался врач клиники "Нейромед" Павел Ковальчук.

Дмитриева после обстрела была госпитализирована в тяжелом состоянии. По словам ее матери, некоторое время она не помнила о случившемся, а близкие скрывали от нее гибель дочери.

Свой первый пост после трагедии девушка разместила 8 августа. В нем Дмитриева заявила, что не простит российских оккупантов за убийство своей дочери, и пожелала им жестокой смерти.

Теги: Винница, больница, война России против Украины, Ирина Дмитриева
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