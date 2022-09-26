"Я осталась в городе, чтобы кормить людей". Жительница Ирпеня рассказала свою историю музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова

Нидзельская: Я не смогла уехать. Я знала, на что иду Фото предоставлено музеем "Голоса Мирных"

По словам Нидзельской, она понимала, на что идет, отказавшись от последней возможности эвакуироваться по "зеленому коридору". Свое решение женщина приняла после того, как, раздавая хлеб в первые дни войны, увидела, что дети его сперва поцеловали, а потом сразу же съели.

"Я осталась в городе, чтобы кормить людей. Я не смогла уехать. Я знала, на что иду", – отметила Нидзельская.

Вместе с коллегами женщина осталась жить в магазине, спала на паллетах с картоном и одеялами, а мылась холодной минеральной водой. Нидзельская отмечает, что ее собственные дети и внуки были в безопасности в хороших условиях и это ее успокаивало.

"День начинался с того, что мы шли в пекарню. Пекли хлеб. Посреди магазина разожгли мангал, грели воду, готовили еду. Хлебу мы дали название "Ирпенский батон". Если пекли мало, то давали людям по половинке. Еще меньше – по три кусочка. Было сало, делали мини-бутерброды", – вспоминает она.

Однажды шестилетний мальчик попросил у нее сладости, и она, найдя их в магазине, передала ему вместе с игрушкой.

"Когда раздавали еду, люди приходили грустные. Мы им говорили: "Доброе утро! Слава Украине!", а они: "Героям слава!". Я спрашивала: "Где ваша улыбка?", чтобы хоть немного их ободрить", – делится воспоминаниями женщина.

Нидзельская подчеркивает, что не считает себя героиней, и отмечает, что благодарна руководству магазина за то, что жители оккупированного Ирпеня не голодали, получая продукты со склада в магазине.