"Танец возвращает к жизни". Гвоздева рассказала свою историю музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова

Гвоздева: Я поняла, что моя деятельность очень важна Фото: ilonagvozdeva / Instagram

По словам Гвоздевой, когда Россия напала на Украину, она приняла решение увезти детей в безопасное место.

"Мы уехали с детьми и мамой в Италию. Я была за рулем сама и проехала более 2,5 тыс. км. Мне кажется, что весь этот путь я преодолевала в состоянии аффекта. Ни о чем не думала, кроме того, чтобы дети находились в тишине и безопасности", – рассказала она.

Хореограф призналась, что первые месяцы не могла думать о танцах, считая их неуместными, но после возобновления онлайн-занятий со студентами задумалась, чем может быть полезна людям.

"Я поняла, что моя деятельность очень важна. Танец как будто возвращает к жизни. Есть такой курс, как арт-терапия, когда с помощью движений, крика, актерских задач люди могут выйти из депрессивного состояния", – рассказала она.

Сразу после возвращения в Украину Гвоздева провела благотворительный танцевальный мастер-класс, чтобы помочь людям отвлечься от пережитого, а сейчас планирует запустить танцевальную онлайн-студию.

"Если бы я танцевала танец о войне, первые 10 секунд я бы сравнила с минутой молчания по всем погибшим. Потом я бы станцевала всю боль, отчаяние, ненависть к стране-агрессору. И все же я хотела бы закончить свой танец светлой надеждой. Большой надеждой в сердце на нашу победу и молитвой о будущем нашей страны. Мы ведь должны жить", – отметила Гвоздева.

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