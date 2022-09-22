Бульвар Шоубиз
 
22 сентября, 2022
 
Новости

"Танец возвращает к жизни". Гвоздева рассказала свою историю музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Гвоздева: Я поняла, что моя деятельность очень важна
Гвоздева: Я поняла, что моя деятельность очень важна
Фото: ilonagvozdeva / Instagram

Украинский хореограф Илона Гвоздева после нападения РФ на Украину с детьми переехала в Италию, где прожила два месяца. После возвращения в Украину танцовщица вместе с коллегами создала благотворительный проект в поддержку украинцев. Свою историю Гвоздева рассказала музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

По словам Гвоздевой, когда Россия напала на Украину, она приняла решение увезти детей в безопасное место. 

"Мы уехали с детьми и мамой в Италию. Я была за рулем сама и проехала более 2,5 тыс. км. Мне кажется, что весь этот путь я преодолевала в состоянии аффекта. Ни о чем не думала, кроме того, чтобы дети находились в тишине и безопасности", – рассказала она.

Хореограф призналась, что первые месяцы не могла думать о танцах, считая их неуместными, но после возобновления онлайн-занятий со студентами задумалась, чем может быть полезна людям.

"Я поняла, что моя деятельность очень важна. Танец как будто возвращает к жизни. Есть такой курс, как арт-терапия, когда с помощью движений, крика, актерских задач люди могут выйти из депрессивного состояния", – рассказала она.

Сразу после возвращения в Украину Гвоздева провела благотворительный танцевальный мастер-класс, чтобы помочь людям отвлечься от пережитого, а сейчас планирует запустить танцевальную онлайн-студию.

"Если бы я танцевала танец о войне, первые 10 секунд я бы сравнила с минутой молчания по всем погибшим. Потом я бы станцевала всю боль, отчаяние, ненависть к стране-агрессору. И все же я хотела бы закончить свой танец светлой надеждой. Большой надеждой в сердце на нашу победу и молитвой о будущем нашей страны. Мы ведь должны жить", – отметила Гвоздева.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова – это самый большой в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив музея уже насчитывает более 35 тыс. историй.

Рассказать свою историю можно так: написать ее на своей Facebook-странице с хештегами #Голоса_Мирных, #расскажите_свою_историю и пригласить друзей и родных присоединиться; посетить портал музея и нажать "Рассказать историю"; позвонить на бесплатную горячую линию 0-800-509-00.

Теги: Ринат Ахметов, война России против Украины, Илона Гвоздева
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Руденко: После вторжения дистрибьюторы из Европы и мира просят: дайте готовый телепродукт на тему войны. У нас ничего нет
Руденко: После вторжения дистрибьюторы из Европы и мира просят: дайте готовый телепродукт на тему войны. У нас ничего нет
Елена ПОСКАННАЯ
Директор школы Романенко: У нас все учителя остались в Киеве, не уехали. Надо сказать, выпавшие на нашу долю испытания нас очень сплотили
Директор школы Романенко: У нас все учителя остались в Киеве, не уехали. Надо сказать, выпавшие на нашу долю испытания нас очень сплотили
Елена ПОСКАННАЯ
Военный дневник харьковчанки Гин: В Харьков не привезут детей. Им тут негде учиться. Разрушены поликлиники, детсады, игровые площадки, бассейны, корты – их больше нет
Военный дневник харьковчанки Гин: В Харьков не привезут детей. Им тут негде учиться. Разрушены поликлиники, детсады, игровые площадки, бассейны, корты – их больше нет
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Танец возвращает к жизни". Гвоздева рассказала свою историю музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова
"Танец возвращает к жизни". Гвоздева рассказала свою историю музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова
Актриса "Женского квартала" Сопонару показала селфи с сестрой на фоне Букингемского дворца
Актриса "Женского квартала" Сопонару показала селфи с сестрой на фоне Букингемского дворца
Осадчая о протестах в РФ: Молодежь кричала: "Путина в окопы". То есть воевать надо, но не тем, кто вышел? Сплошное дно. Не народ, а хлам
Осадчая о протестах в РФ: Молодежь кричала: "Путина в окопы". То есть воевать надо, но не тем, кто вышел? Сплошное дно. Не народ, а хлам
Сумская показала, как сейчас выглядит 67-летняя Тамара Яценко
Сумская показала, как сейчас выглядит 67-летняя Тамара Яценко
Жена освобожденного из плена командира полка "Азов" Прокопенко: То, как он сейчас выглядит, – я просто боюсь представить, что с ним делали
Жена освобожденного из плена командира полка "Азов" Прокопенко: То, как он сейчас выглядит, – я просто боюсь представить, что с ним делали
"Какая красивая". 45-летняя звезда студии "Квартал 95" Кравец снова отрастила волосы. Фото до и после
"Какая красивая". 45-летняя звезда студии "Квартал 95" Кравец снова отрастила волосы. Фото до и после
Сбежавший в РФ Бардаш заявил, что получит российский паспорт на новое имя
Сбежавший в РФ Бардаш заявил, что получит российский паспорт на новое имя
Жадан выступил на сцене вместе с дочерью. Фото
Жадан выступил на сцене вместе с дочерью. Фото
Ален Делон поговорит с Зеленским в эфире французского телевидения
Ален Делон поговорит с Зеленским в эфире французского телевидения
"Немножко надо". Зарицкая показала тренировку в зале
"Немножко надо". Зарицкая показала тренировку в зале
"Держат маму в тонусе". Участница "Женского квартала" Кекелия показала своих сыновей
"Держат маму в тонусе". Участница "Женского квартала" Кекелия показала своих сыновей
"Мое сердце сходит с ума". Жена командира полка "Азов" Прокопенко отреагировала на его возвращение из плена
"Мое сердце сходит с ума". Жена командира полка "Азов" Прокопенко отреагировала на его возвращение из плена
"Происходящее кажется плохим сном". 45-летняя Шакира высказалась о 35-летнем Пике, который ушел от нее к 23-летней студентке
"Происходящее кажется плохим сном". 45-летняя Шакира высказалась о 35-летнем Пике, который ушел от нее к 23-летней студентке
"Вечер был особенным и незабываемым". Бех-Романчук показала романтическую фотосессию с мужем в Париже
"Вечер был особенным и незабываемым". Бех-Романчук показала романтическую фотосессию с мужем в Париже
Полякова о протестах в РФ: А где же вы раньше были? Только когда коснулось лично, вы наконец вышли. А наших детей жалко не было?
Полякова о протестах в РФ: А где же вы раньше были? Только когда коснулось лично, вы наконец вышли. А наших детей жалко не было?
  Солист Kalush Orchestra рассказал историю здания, разрушенного российскими оккупантами в Ирпене. Видео
  Солист Kalush Orchestra рассказал историю здания, разрушенного российскими оккупантами в Ирпене. Видео
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 