Гуманитарную помощь Ахметова за время вторжения РФ получили 3,5 млн украинцев – Фонд

"Помощь от Рината Ахметова охватила уже более 13,5 млн жителей Украины с начала полномасштабной войны. В частности, направления помощи за это время такие: бизнесы System Capital Management Рината Ахметова восстановили доступ к электроэнергии и связи почти для 10 млн человек, гуманитарная помощь от Рината Ахметова помогла выжить более 3,5 млн человек", – говорится в сообщении.

Кроме того, учитывая тот факт, что война продолжается, Ахметов решил увеличить объемы продуктовой помощи. Это решение в его фонде называют беспрецедентным.

"Всего для жителей Украины будет передано полмиллиона наборов с продуктами питания", – добавили в Фонде.

Помощь предоставляется в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

"Фонд Рината Ахметова передал жителям Украины уже более 660 тыс. единиц медикаментов и более 60 тыс. гемоконтейнеров. Уязвимые категории населения постоянно получают от Фонда наборы с пищевыми продуктами и средствами гигиены. В целом, с начала полномасштабной войны бизнесы SCM, Фонд Рината Ахметова и футбольный клуб "Шахтер" предоставили помощь Украине и украинцам на 3 млрд грн, или $100 млн", – говорится в сообщении пресс-службы.