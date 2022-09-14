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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Национальный проект "Неделя Мирных" Фонда Рината Ахметова пройдет в Украине в пятый раз

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В пресс-службе рассказали о событиях, запланированных в рамках "Недели Мирных"
В пресс-службе рассказали о событиях, запланированных в рамках "Недели Мирных"
Фото: akhmetovfoundation.org

Фонд Рината Ахметова проводит "Неделю Мирных" пятый год подряд, в этом году мероприятия пройдут в Киеве, Днепре, Запорожье, Виннице и Черкассах, сообщает пресс-служба Фонда.

"Я уверен, что придет время, когда мы отстроим Украину, и я буду инвестировать все свои силы и средства, чтобы Украина восстановилась и стала сильной и процветающей страной. Пройдут годы, и историки попытаются переосмыслить все, что мы пережили, оставив только даты и заменив судьбы тысяч людей названиями населенных пунктов. Этого нельзя допустить. Нужно помнить и нужно сделать все, чтобы трагедия Мирных Украины никогда не повторилась!" – заявил учредитель Фонда Ринат Ахметов.

В пресс-службе перечислили события, запланированные в рамках "Недели Мирных":

  • музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова представит в Днепре, Виннице и Черкассах спектакль "Лицо цвета война", который основывается на реальных событиях и рассказывает о жизни людей в оккупированном Мариуполе. Зрители смогут узнать больше о музее и познакомиться с историями Мирных;
     
  • Фонд Рината Ахметова подпишет меморандум о сотрудничестве музея "Голоса Мирных" и КНУ им. Шевченко. Так Фонд начнет работу с вузами в Украине и других странах для развития и углубления накопленных знаний и опыта на уровне государственных систем образования. Фонд планирует привлечь внимание научного сообщества, государственных органов, медиа и общества к научной методологии документирования и распространения свидетельств войны, сохранения национальной памяти Украины;
     
  • будет проведен Всеукраинский конкурс эссе для учащихся 9–11-х классов на тему "Война в судьбе моей семьи". Посол музея "Голоса Мирных", журналист Алексей Суханов проведет открытый урок для школьников по написанию эссе и рассказу собственных историй.

Детальнее о событиях, которые будут происходить в течение "Недели Мирных", пресс-служба обещает сообщать в социальных сетях Фонда.

Теги: Ринат Ахметов, Запорожье, Черкассы, Винница, Мариуполь, Днепр, КНУ, Фонд Рината Ахметова, история, война России против Украины, спектакль, Алексей Суханов
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