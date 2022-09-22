Фонд Рината Ахметова доставил три грузовика с гуманитарной помощью для жителей освобожденных общин Донбасса

Они были переданы для каждого жителя недавно освобожденных населенных пунктов Святогорской и Лиманской общин. Продуктовые наборы также были переданы для каждой семьи Славянска.

Каждый набор содержит макаронные изделия, сахар, муку, крупу, консервированную фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.

"Я хочу поблагодарить Рината Леонидовича. Еще с 2014 года нас, дончан, никогда не обходила его помощь. Я благодарна до слез. Низкий ему поклон", – цитирует пресс-служба Любовь Марченко из Славянска.

Всего с начала полномасштабной войны Фонд Рината Ахметова уже передал более 100 тыс. наборов для жителей Донецкой области и временно эвакуированных из региона. Всего жителям Украины будет передано полмиллиона наборов с продуктами питания от Фонда. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". С 24 февраля 2022 года помощь от Рината Ахметова охватила более 13,5 млн жителей Украины.