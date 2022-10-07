"Мы каждый день выходили на протесты с флагом Украины". Паралимпийская чемпионка рассказала историю музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова

24 февраля Лебедева вместе с мужем, многократным призером чемпионатов Украины по настольному теннису, который так же, как и его жена, передвигается на коляске, проснулись от взрывов. Из новостей семья узнала о полномасштабном вторжении.
По словам Лебедевой, сначала они не планировали уезжать.
"Это наш дом, наша земля, наш дом, который мы много лет обустраивали под себя", – говорит она.
Спортсменка признается, что первое время каждый день вместе с мужем принимала участие в мирных протестах.
"Мы каждый день выходили на протесты с флагом Украины. Люди проезжали мимо, сигналили, останавливались, кто-то передавал хлеб, еду", – рассказывает она.
Лебедева подчеркивает, что, пока по Херсону не начали ездить российские патрули, не боялась участвовать в мирных акциях протеста.
"1 марта мимо нашего дома прошли 136 российских военных с автоматами, гранатометами, пулеметами: мы увидели их в камеру наблюдения", – вспоминает женщина.
После того как стало известно о преступлениях российских оккупантов в освобожденных городах Киевской области, супруги приняли решение покинуть город. Лебедева говорит, что выехать удалось со второй попытки сперва в Николаев, затем – в Одессу.
Лебедевой удалось вывезти из оккупированного города свою спортивную форму с украинской символикой, два флага Украины, один из которых спортсменка брала с собой на все международные соревнования.
"Я верю в победу Украины. Верю, что наши Вооруженные силы одолеют врага. И очень хочу вернуться домой", – говорит она.
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Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова – это самый большой в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив музея уже насчитывает более 40 тыс. историй.
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