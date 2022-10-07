ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Мы каждый день выходили на протесты с флагом Украины". Паралимпийская чемпионка рассказала историю музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Лебедева: Я верю в победу Украины. Верю, что наши Вооруженные силы одолеют врага. И очень хочу вернуться домой
Лебедева: Я верю в победу Украины. Верю, что наши Вооруженные силы одолеют врага. И очень хочу вернуться домой
Фото предоставлено пресс-службой Фонда Рината Ахметова

Легкоатлетка Яна Лебедева, которая является обладательницей серебряной медали на Паралимпиаде в Токио и троекратной победительницей чемпионата Европы, провела 42 дня во временно оккупированном российской армией Херсоне. Свою историю она рассказала музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

24 февраля Лебедева вместе с мужем, многократным призером чемпионатов Украины по настольному теннису, который так же, как и его жена, передвигается на коляске, проснулись от взрывов. Из новостей семья узнала о полномасштабном вторжении.

По словам Лебедевой, сначала они не планировали уезжать.

"Это наш дом, наша земля, наш дом, который мы много лет обустраивали под себя", – говорит она.

Спортсменка признается, что первое время каждый день вместе с мужем принимала участие в мирных протестах.

"Мы каждый день выходили на протесты с флагом Украины. Люди проезжали мимо, сигналили, останавливались, кто-то передавал хлеб, еду", – рассказывает она.

Лебедева подчеркивает, что, пока по Херсону не начали ездить российские патрули, не боялась участвовать в мирных акциях протеста.

"1 марта мимо нашего дома прошли 136 российских военных с автоматами, гранатометами, пулеметами: мы увидели их в камеру наблюдения", – вспоминает женщина.

После того как стало известно о преступлениях российских оккупантов в освобожденных городах Киевской области, супруги приняли решение покинуть город. Лебедева говорит, что выехать удалось со второй попытки сперва в Николаев, затем – в Одессу.

Лебедевой удалось вывезти из оккупированного города свою спортивную форму с украинской символикой, два флага Украины, один из которых спортсменка брала с собой на все международные соревнования.

"Я верю в победу Украины. Верю, что наши Вооруженные силы одолеют врага. И очень хочу вернуться домой", – говорит она.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова – это самый большой в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив музея уже насчитывает более 40 тыс. историй.

Рассказать свою историю можно так: написать ее на своей Facebook-странице с хештегами #Голоса_Мирных, #расскажите_свою_историю и пригласить друзей и родных присоединиться; посетить портал музея и нажать "Рассказать историю"; позвонить на бесплатную горячую линию 0-800-509-00.

Теги: Ринат Ахметов, Херсон, Паралимпиада, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Во Львове появилась улица имени Вакарчука
Во Львове появилась улица имени Вакарчука
"Украинские дети стали не по годам взрослыми". Loboda обнародовала селфи в обнимку со своей старшей дочерью
"Украинские дети стали не по годам взрослыми". Loboda обнародовала селфи в обнимку со своей старшей дочерью
"От мозга ничего не осталось. Быстро подсел на пропаганду". Ласточкин рассказал о проживающем в РФ отце
"От мозга ничего не осталось. Быстро подсел на пропаганду". Ласточкин рассказал о проживающем в РФ отце
Маремуха подарила сыну первый торт
Маремуха подарила сыну первый торт
  Patsyki Z Franeka презентовала новую композицию из серии повстанческих песен. Видео
  Patsyki Z Franeka презентовала новую композицию из серии повстанческих песен. Видео
Завадюк показал новое патриотичное тату на спине. Фото
Завадюк показал новое патриотичное тату на спине. Фото
  Группа Måneskin выпустила песню о любви и расставании. Видео
  Группа Måneskin выпустила песню о любви и расставании. Видео
Сестра Ефросининой сделала селфи в тренажерном зале
Сестра Ефросининой сделала селфи в тренажерном зале
Основатель Telegram-канала "Труха" рассказал, что означает название паблика
Основатель Telegram-канала "Труха" рассказал, что означает название паблика
  Полякова показала Ефросининой, как выглядеть моложе. Видео
  Полякова показала Ефросининой, как выглядеть моложе. Видео
Группа из Нидерландов Within Temptation поддержала Украину на концерте в Миннеаполисе. Видео
Группа из Нидерландов Within Temptation поддержала Украину на концерте в Миннеаполисе. Видео
Российские СМИ заявили, что в РФ мобилизовали 31-летнего внука Пугачевой. Он прокомментировал
Российские СМИ заявили, что в РФ мобилизовали 31-летнего внука Пугачевой. Он прокомментировал
"Лучше бы оставалась в своей стране". Кейт Миддлтон нахамила подданная
"Лучше бы оставалась в своей стране". Кейт Миддлтон нахамила подданная
"После страшного изнасилования в кино". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук заявила, что отказывается от некоторых ролей
"После страшного изнасилования в кино". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук заявила, что отказывается от некоторых ролей
"Гладила стены. Волновалась, благодарила за все, что здесь было". Дорофеева рассказала о своем возвращении в Украину
"Гладила стены. Волновалась, благодарила за все, что здесь было". Дорофеева рассказала о своем возвращении в Украину
Мейхер надела шелковый комбинезон без бюстгальтера. Фото
Мейхер надела шелковый комбинезон без бюстгальтера. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Сестра Ефросининой показала, как изменилась за девять лет ее дочь от сына Ющенко (44372)
2
53-летняя Лопес в новом фильме снялась в трусах и топе. Видео (44143)
3
"Сильная женщина, хорошо держится", "Пора забыть этого человека". В сети комментируют возможный развод Остапчука со второй женой (43234)
4
"Мужчина и женщина, которые сражались друг за друга в этой войне". Художница изобразила командира полка "Азов" Прокопенко с женой (35780)
5
"Гарантия трудоспособного вечера". Тимошенко похвасталась перекусом из McDonald's (34971)
6
"Таня постоянно говорила: "Россия – страна п...дорасов". Экс-супруг Денисовой заявил, что она получила российское гражданство (34961)
7
Нечего скрывать. Бритни Спирс показалась на пляже в одной шляпе (32492)
8
"Все нормальные артисты покинули Россию. Остались Волочковы", "Какой ужас". В сети обсуждают фото Волочковой и ее вокал (31867)
 
 
 
 