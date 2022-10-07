"Мы каждый день выходили на протесты с флагом Украины". Паралимпийская чемпионка рассказала историю музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова

Лебедева: Я верю в победу Украины. Верю, что наши Вооруженные силы одолеют врага. И очень хочу вернуться домой Фото предоставлено пресс-службой Фонда Рината Ахметова

24 февраля Лебедева вместе с мужем, многократным призером чемпионатов Украины по настольному теннису, который так же, как и его жена, передвигается на коляске, проснулись от взрывов. Из новостей семья узнала о полномасштабном вторжении.

По словам Лебедевой, сначала они не планировали уезжать.

"Это наш дом, наша земля, наш дом, который мы много лет обустраивали под себя", – говорит она.

Спортсменка признается, что первое время каждый день вместе с мужем принимала участие в мирных протестах.

"Мы каждый день выходили на протесты с флагом Украины. Люди проезжали мимо, сигналили, останавливались, кто-то передавал хлеб, еду", – рассказывает она.

Лебедева подчеркивает, что, пока по Херсону не начали ездить российские патрули, не боялась участвовать в мирных акциях протеста.

"1 марта мимо нашего дома прошли 136 российских военных с автоматами, гранатометами, пулеметами: мы увидели их в камеру наблюдения", – вспоминает женщина.

После того как стало известно о преступлениях российских оккупантов в освобожденных городах Киевской области, супруги приняли решение покинуть город. Лебедева говорит, что выехать удалось со второй попытки сперва в Николаев, затем – в Одессу.

Лебедевой удалось вывезти из оккупированного города свою спортивную форму с украинской символикой, два флага Украины, один из которых спортсменка брала с собой на все международные соревнования.

"Я верю в победу Украины. Верю, что наши Вооруженные силы одолеют врага. И очень хочу вернуться домой", – говорит она.

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