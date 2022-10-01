"Приятно, что заботятся о нас". Переселенка из Мариуполя рассказала о помощи от Фонда Рината Ахметова

По словам Евгении, уже в первые дни войны жители левобережной части Мариуполя оказались без света, воды, газа и тепла.
"Это было так страшно, мы словно оказались в каменном веке: ходили собирали щепки, научились рубить дрова, топили снег. С питанием тоже было очень сложно, еду делили на маленькие порции и делили с соседями", – вспоминает она.
Евгении удалось уехать из Мариуполя, она говорит, что дорога была очень изнурительной и заняла пять дней. Недавно женщина зарегистрировалась в столичном центре поддержки переселенцев "Я – Мариуполь" и получила гуманитарный набор от Фонда Рината Ахметова.
"Благодарю Фонд Рината Аметова за оказанную помощь. Мне очень приятно, что о нас заботятся", – поблагодарила переселенка.
Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". С 24 февраля 2022 года помощь от Рината Ахметова охватила более 13,5 млн жителей Украины.
Российские оккупанты захватили Мариуполь в конце мая. Оборона города продолжалась 86 дней. После этого город остается под российской оккупацией.
В июне мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что в городе повреждено 95% многоэтажек.
По данным советника мэра города Петра Андрющенко, в Мариуполе остается около 130 тыс. человек. Ежедневно из города выезжает порядка 50–100 человек. До полномасштабного вторжения в Мариуполе проживало около 500 тыс. человек.
19 сентября Андрющенко сообщал, что оккупанты продолжают уничтожать Мариуполь бездумным сносом домов, оставляя мариупольцев без жилья и вещей.