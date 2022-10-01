ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Приятно, что заботятся о нас". Переселенка из Мариуполя рассказала о помощи от Фонда Рината Ахметова

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Евгения: Мы словно оказались в каменном веке: ходили собирали щепки, научились рубить дрова, топили снег
Евгения: Мы словно оказались в каменном веке: ходили собирали щепки, научились рубить дрова, топили снег
Фото: akhmetovfoundation.org

Жительница Левобережного района Мариуполя Евгения, которой удалось выехать из оккупации и переселиться в Киев, рассказала пресс-службе Фонда Рината Ахметова, что надеется вернуться в родной украинский город.

По словам Евгении, уже в первые дни войны жители левобережной части Мариуполя оказались без света, воды, газа и тепла.

"Это было так страшно, мы словно оказались в каменном веке: ходили собирали щепки, научились рубить дрова, топили снег. С питанием тоже было очень сложно, еду делили на маленькие порции и делили с соседями", – вспоминает она.

Евгении удалось уехать из Мариуполя, она говорит, что дорога была очень изнурительной и заняла пять дней. Недавно женщина зарегистрировалась в столичном центре поддержки переселенцев "Я – Мариуполь" и получила гуманитарный набор от Фонда Рината Ахметова.

"Благодарю Фонд Рината Аметова за оказанную помощь. Мне очень приятно, что о нас заботятся", – поблагодарила переселенка.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". С 24 февраля 2022 года помощь от Рината Ахметова охватила более 13,5 млн жителей Украины.

Контекст:

Российские оккупанты захватили Мариуполь в конце мая. Оборона города продолжалась 86 дней. После этого город остается под российской оккупацией.

В июне мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что в городе повреждено 95% многоэтажек.

По данным советника мэра города Петра Андрющенко, в Мариуполе остается около 130 тыс. человек. Ежедневно из города выезжает порядка 50–100 человек. До полномасштабного вторжения в Мариуполе проживало около 500 тыс. человек.

19 сентября Андрющенко сообщал, что оккупанты продолжают уничтожать Мариуполь бездумным сносом домов, оставляя мариупольцев без жилья и вещей.

Теги: Киев, Мариуполь, помощь, переселенцы, Фонд Рината Ахметова
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Французский модный бренд непосредственно на подиуме одел полуобнаженную Беллу Хадид в платье из спрея. Видео
Французский модный бренд непосредственно на подиуме одел полуобнаженную Беллу Хадид в платье из спрея. Видео
"Извинялся за всю страну". Потап назвал известного российского ведущего, который позвонил ему после нападения РФ на Украину
"Извинялся за всю страну". Потап назвал известного российского ведущего, который позвонил ему после нападения РФ на Украину
"Мы чуть не потеряли ее". 55-летний Вакки впервые показал свою маму
"Мы чуть не потеряли ее". 55-летний Вакки впервые показал свою маму
Продюсер "Танцев со звездами" рассказал, когда начнутся съемки нового сезона шоу
Продюсер "Танцев со звездами" рассказал, когда начнутся съемки нового сезона шоу
"Единственные, в ком уверен, – в побратимах, потому что все функционируют, как одно целое". Сын Пелиха рассказал о службе на передовой
"Единственные, в ком уверен, – в побратимах, потому что все функционируют, как одно целое". Сын Пелиха рассказал о службе на передовой
Жена Андрея Шевченко показала селфи с мужем
Жена Андрея Шевченко показала селфи с мужем
Потап заявил, что состоит в теробороне
Потап заявил, что состоит в теробороне
"Глаза не видели, а уши не слышали". 18-летняя дочь Константина Меладзе снялась в Калифорнии
"Глаза не видели, а уши не слышали". 18-летняя дочь Константина Меладзе снялась в Калифорнии
Известный украинский актер стал фитнес-тренером
Известный украинский актер стал фитнес-тренером
"Как выдержать, когда твой ребенок тебе такое пишет, а ты за границей?" Потап рассказал, какое сообщение написал ему сын в первые дни войны
"Как выдержать, когда твой ребенок тебе такое пишет, а ты за границей?" Потап рассказал, какое сообщение написал ему сын в первые дни войны
Продюсеры в день премьеры перенесли показ шоу "Холостяк"
Продюсеры в день премьеры перенесли показ шоу "Холостяк"
"Какая красота!" 19-летняя дочь звезды "Квартала 95" Кравец обнародовала снимки в просторной рубашке
"Какая красота!" 19-летняя дочь звезды "Квартала 95" Кравец обнародовала снимки в просторной рубашке
Тина Кароль: Я кормлю не только семью, но и весь свой коллектив
Тина Кароль: Я кормлю не только семью, но и весь свой коллектив
Горбунов, комментируя получение ордена от Зеленского, привел сравнение с воюющим на фронте Хлывнюком
Горбунов, комментируя получение ордена от Зеленского, привел сравнение с воюющим на фронте Хлывнюком
Потап рассказал, что ответила Ани Лорак на просьбу Каменских не молчать о войне
Потап рассказал, что ответила Ани Лорак на просьбу Каменских не молчать о войне
  "Не понимаю, почему туда едут мужики с мешками, а обратно – мешки с мужиками". Великий снял ролик о мобилизации в РФ
  "Не понимаю, почему туда едут мужики с мешками, а обратно – мешки с мужиками". Великий снял ролик о мобилизации в РФ
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"А кого там тогда бомбили?" Макаревич прокомментировал псевдореферендумы во временно оккупированных областях Украины (203468)
2
Жена освобожденного из плена командира полка "Азов" Прокопенко снялась на берегу океана в футболке с изображением мужа. Фото (194720)
3
Потап рассказал, что ответила Ани Лорак на просьбу Каменских не молчать о войне (166855)
4
Страдающий нарушением речи Уиллис продал российской компании права на использование своей цифровой копии (47231)
5
"Больше не могла". Дорофеева высказалась о новом романе и расставании с мужем (42602)
6
40-летняя Мейхер снялась в ванной. Фото (38260)
7
"Отправили выносить мусор, а домой не пустили". 38-летний Демин рассказал об издевательствах матери, которая подала на него в суд (27076)
8
Муж Мозговой показал свое счастье (24845)
 
 
 
 