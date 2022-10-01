"Приятно, что заботятся о нас". Переселенка из Мариуполя рассказала о помощи от Фонда Рината Ахметова

По словам Евгении, уже в первые дни войны жители левобережной части Мариуполя оказались без света, воды, газа и тепла.

"Это было так страшно, мы словно оказались в каменном веке: ходили собирали щепки, научились рубить дрова, топили снег. С питанием тоже было очень сложно, еду делили на маленькие порции и делили с соседями", – вспоминает она.

Евгении удалось уехать из Мариуполя, она говорит, что дорога была очень изнурительной и заняла пять дней. Недавно женщина зарегистрировалась в столичном центре поддержки переселенцев "Я – Мариуполь" и получила гуманитарный набор от Фонда Рината Ахметова.

"Благодарю Фонд Рината Аметова за оказанную помощь. Мне очень приятно, что о нас заботятся", – поблагодарила переселенка.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". С 24 февраля 2022 года помощь от Рината Ахметова охватила более 13,5 млн жителей Украины.