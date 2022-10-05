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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Более 40 тыс. историй о жизни во время войны собрал музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова

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Музей "Голоса Мирных" с 2014 года собирает, хранит и делится историями мирных жителей Украины, чьи жизни изменила война
Музей "Голоса Мирных" с 2014 года собирает, хранит и делится историями мирных жителей Украины, чьи жизни изменила война
Фото предоставлено пресс-службой Фонда Рината Ахметова

Архив музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова уже насчитывает более 40 тыс. историй – это самый масштабный в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от российской агрессии против Украині. Об этом сообщается 5 октября на странице фонда в Facebook.

Музей собирает свидетельства выживших, чтобы весь мир помнил и никогда не простил военные преступления России против Украины, отмечается в публикации. 

"Я бы хотел, чтобы все эти истории не стерлись из памяти, чтобы наши воспоминания остались навсегда. Чтобы каждая человеческая история стала призывом к прекращению этой ужасной войны и недопущению подобных трагедий в будущем", – сказал основатель фонда Ринат Ахметов.

https://www.facebook.com/AkhmetovFDU/posts/pfbid02PLutYwBLz8FbD6sLZxb5jUfM2hbgHZVw6p7XEFLaxKDHhxFVDM7jFSyVUVDL7SoSl

Контекст:

Музей "Голоса Мирных" с 2014 года собирает, хранит и делится историями мирных жителей Украины, чьи жизни изменила война. Цель музея  стать достоверным источником информации о жизни во время войны, сохранить память о событиях прошлого и настоящего ради лучшего будущего Украины, а также доказательств в будущих судах против страны-агрессора.

Проект также способствует психологическому благополучию и ментальному здоровью жителей Украины, переживших войну. 

Рассказать свою историю можно так: написать ее на своей Facebook-странице с хештегами #Голоса_Мирных, #расскажите_свою_историю и пригласить друзей и родных присоединиться; посетить портал музея и нажать "Рассказать историю"; позвонить на бесплатную горячую линию 0-800-509-00.

Теги: Ринат Ахметов, музеи, война России против Украины
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