Более 40 тыс. историй о жизни во время войны собрал музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова

Музей собирает свидетельства выживших, чтобы весь мир помнил и никогда не простил военные преступления России против Украины, отмечается в публикации.
"Я бы хотел, чтобы все эти истории не стерлись из памяти, чтобы наши воспоминания остались навсегда. Чтобы каждая человеческая история стала призывом к прекращению этой ужасной войны и недопущению подобных трагедий в будущем", – сказал основатель фонда Ринат Ахметов.
Музей "Голоса Мирных" с 2014 года собирает, хранит и делится историями мирных жителей Украины, чьи жизни изменила война. Цель музея – стать достоверным источником информации о жизни во время войны, сохранить память о событиях прошлого и настоящего ради лучшего будущего Украины, а также доказательств в будущих судах против страны-агрессора.
Проект также способствует психологическому благополучию и ментальному здоровью жителей Украины, переживших войну.
Рассказать свою историю можно так: написать ее на своей Facebook-странице с хештегами #Голоса_Мирных, #расскажите_свою_историю и пригласить друзей и родных присоединиться; посетить портал музея и нажать "Рассказать историю"; позвонить на бесплатную горячую линию 0-800-509-00.