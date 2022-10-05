Более 40 тыс. историй о жизни во время войны собрал музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова

Музей собирает свидетельства выживших, чтобы весь мир помнил и никогда не простил военные преступления России против Украины, отмечается в публикации.

"Я бы хотел, чтобы все эти истории не стерлись из памяти, чтобы наши воспоминания остались навсегда. Чтобы каждая человеческая история стала призывом к прекращению этой ужасной войны и недопущению подобных трагедий в будущем", – сказал основатель фонда Ринат Ахметов.