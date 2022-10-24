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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ахметов передал в криворожские больницы медикаменты и оборудование на 52 млн грн

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Компания регулярно поставляет запасы препаратов в больницы Кривого Рога
Компания регулярно поставляет запасы препаратов в больницы Кривого Рога
Фото: metinvest.media

За время полномасштабной войны группа "Метинвест" Рината Ахметова передала в больницы Кривого Рога медикаменты и оборудование на сумму 52 млн грн. Чтобы предотвратить дефицит медикаментов, необходимых для лечения пострадавших от боевых действий, компания регулярно поставляет запасы препаратов для лечения ранений, ожогов, значительных кровопотерь, акустических и баротравм, полученных в результате взрывов. Об этом 24 октября сообщила пресс-служба группы.

"Метинвест" также передал криворожским госпиталям новое оборудование, которое расширило возможности предоставления своевременной и высокотехнологичной хирургической помощи раненым. Для хирургов приобрели рентгенопрозрачный операционный стол, наркозно-дыхательный аппарат экспертного класса, аппарат для лечения ран отрицательным давлением, медицинский отсос, электрохирургический аппарат, видеоларингоскоп, электродерматом и наборы хирургических инструментов.

"Украинские защитники освобождают нашу землю от российской оккупации, а прифронтовый Кривой Рог создает надежную опору защитникам. Большие усилия для этого прилагает группа "Метинвест". Помощь госпиталям – это одно из направлений гуманитарной инициативы, которую реализует компания вместе с Фондом Рината Ахметова. Верим, что благодаря нашей поддержке врачи смогут спасти больше жизней военных и мирных жителей, пострадавших от жестокой войны", – отметил генеральный директор Ингулецкого ГОК группы "Метинвест" Александр Герасимчук.

Контекст:

"Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского предоставила очередной транш медицинской помощи больницам Запорожья: шесть учреждений медикаменты и расходные материалы – обезболивающие, антибиотики, растворы, бинты, салфетки и прочее на сумму 1,6 млн грн. Всего медицинская программа компании охватывает пять городов – Запорожье, Кривой Рог, Авдеевка, Каменское и Покровск, а общее финансирование по этой программе уже достигло более 130 млн грн.

Также Ахметов создал "Стальной фронт" – инициативу, направленную на помощь украинским военным и ускорение победы Украины. Сумма инициативы с начала войны составила более 3 млрд грн.

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от временно оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей.

Криворожский район граничит с Херсонской областью, часть которой временно оккупирована войсками РФ. Никопольский – с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС.

Теги: медицина, Кривой Рог, Днепропетровская область, Метинвест, лечение, госпиталь, медики
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