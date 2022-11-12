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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Маляр назвала генералов ВСУ, которые руководят контрнаступлением на юге Украины

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Маляр: Превосходство наших Вооруженных сил над врагом в мотивации и уме нашего командования
Маляр: Превосходство наших Вооруженных сил над врагом в мотивации и уме нашего командования
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 12 ноября в Facebook назвала генералов Вооруженных сил Украины, которые руководят контрнаступлением на юге страны.

"Превосходство наших Вооруженных сил над врагом в мотивации и уме нашего командования. У нас на всех фронтах мощные закаленные в боях командующие. Это они направляют, планируют, ведут за собой", – написала Маляр.

По словам замминистра, территории в южных областях освобождают:

  • бригадный генерал Александр Тарнавский;
  • генерал-майор Андрей Ковальчук;
  • бригадный генерал Андрей Грицьков;
  • бригадный генерал Михаил Драпатый;
  • бригадный генерал Андрей Гнатов.

"Посмотрите на их невероятные лица. Это глыбы внутренней силы, военного опыта, несокрушимости характера и воли к победе", – подчеркнула Маляр.

https://www.facebook.com/ganna.maliar/posts/pfbid0kJt1vRHEruHr8mQe6N2u5tAx7FcWm16eYxBsVscU6wCWQqoWvCGq7eb5VBSXq18kl

Контекст:

В апреле российские войска были изгнаны из северных областей. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

За последнюю неделю Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса, а также часть Херсонской области вместе с областным центром.

Теги: Украина, Херсон, военные, Херсонская область, Вооруженные силы Украины, Николаевская область, ВСУ, Анна Маляр, война России против Украины, войска, контрнаступление
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