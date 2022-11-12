Маляр назвала генералов ВСУ, которые руководят контрнаступлением на юге Украины

Маляр: Превосходство наших Вооруженных сил над врагом в мотивации и уме нашего командования Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Превосходство наших Вооруженных сил над врагом в мотивации и уме нашего командования. У нас на всех фронтах мощные закаленные в боях командующие. Это они направляют, планируют, ведут за собой", – написала Маляр.

По словам замминистра, территории в южных областях освобождают:

бригадный генерал Александр Тарнавский;

генерал-майор Андрей Ковальчук;

бригадный генерал Андрей Грицьков;

бригадный генерал Михаил Драпатый;

бригадный генерал Андрей Гнатов.

"Посмотрите на их невероятные лица. Это глыбы внутренней силы, военного опыта, несокрушимости характера и воли к победе", – подчеркнула Маляр.