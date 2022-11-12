В результате удара Сил обороны по оккупантам в Запорожской области 10 ноября ранены более 100 военных РФ – Генштаб ВСУ

"Подтверждено поражение силами обороны района сосредоточение оккупантов в Запорожской области 10 ноября текущего года. В результате него враг потерял ранеными более 100 человек", – говорится в сообщении.
Информация о погибших уточняется, отметили в Генштабе.
После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.
Областной центр (Запорожье) оккупанты не смогли взять. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.