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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате удара Сил обороны по оккупантам в Запорожской области 10 ноября ранены более 100 военных РФ – Генштаб ВСУ

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ВСУ нанесли удар по оккупантам 10 ноября
ВСУ нанесли удар по оккупантам 10 ноября
Фото: EPA

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердио удар Сил обороны Украины по району сосредоточения российских оккупантов в Запорожской области. Об этом сообщил пресс-центр Генштаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

"Подтверждено поражение силами обороны района сосредоточение оккупантов в Запорожской области 10 ноября текущего года. В результате него враг потерял ранеными более 100 человек", – говорится в сообщении.

Информация о погибших уточняется, отметили в Генштабе.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0X6fNAW4TRNhBbms6zjtiM4EfVqb7NnNbC3CFFqWcKCV91DGFMVKZHnW5VZmA54Yrl

Контекст:

После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.

Областной центр (Запорожье) оккупанты не смогли взять. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.

Теги: Генштаб ВСУ, Запорожская область, раненые, война России против Украины, потери армии России
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