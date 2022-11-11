Мэр Мелитополя Федоров: Плотность русских военных в городе необычайная. Такое же большое количество военной техники рашистов

Федоров: В Мелитополе никто не может сказать, что будет не только завтра, а даже через час Фото: mlt.gov.ua

"Множество незнакомых людей в городе. Если летом наблюдали большое количество российских военных, которые переодевались в гражданскую одежду и ходили по городу, то сейчас они уже не переодеваются. Плотность российских военных в городе просто необычайная. Такое же большое количество рашистской военной техники. Это, конечно, давит", – сообщил Федоров.

При этом, по его словам, оккупанты "ведут себя по-хамски".

"Самое главное – никто не понимает, что будет завтра. К примеру, в Украине работают законы, правила, все понятно, а там, куда зашли рашисты и захватили территории, никто не может сказать, что будет не только завтра, а даже через час", – подчеркнул собеседник.

Он рассказал, что местные жители, которые остались в городе, не могут чувствовать себя в безопасности.

"Наши жители рассказывают, что, когда живут в квартире и ночью едет лифт, они сразу понимают, что опасность может прийти и к ним. Рашисты запросто могут похитить человека – и все. Приблизительно я пытался описать то, что чувствуют люди – жители, которые сейчас находятся в Мелитополе. Когда город оккупирован, там никто не находится в безопасности – хоть взрослые, хоть дети. Даже домашние животные", – отметил Федоров.

Мэр Мелитополя Федоров: В городе полноценная депрессия. Жители между собой не общаются – никто не понимает, кто предатель, а кто – нет. Полный текст интервью