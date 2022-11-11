Мэр Мелитополя Федоров: Для русских вы и я – националисты, которые захватили их государство и мешают им жить так, как они хотят

"Россияне – это точно зомбированные люди, они верят в пропаганду, которую им навязали. Они не понимают реального положения вещей в Украине. Вы и я для них – националисты, которые захватили их государство и мешают им жить так, как они хотят. Самое страшное, что я сейчас рассказываю не какую-нибудь чепуху. Это то, во что они действительно верят. Они реально думают, что пришли нас освобождать, и без них мы никак не справимся", – отметил Федоров.

По его словам, россияне способны лишь выполнять приказы своего рабовладельца президента РФ Владимира Путина.

"В Украине человек спокойно может выйти в городской совет или в госадминистрацию и сказать: "Городской голова или глава районной, областной администрации мне не нравится", – или что-то другое. И это нормально, потому что каждый имеет право на свое мнение и на свой голос. А в России сегодня рабство. Если кто-то считает, что рабство закончилось несколько веков назад, то нет, это не так. В России оно до сих пор продолжается. У русских рабское нутро. Видим это в войне России с Украиной. Они демонстрируют свое рабство – то, что они не имеют ни права голоса, ни права на личное мнение, ни права делать что-либо так, как они считают правильным. Они лишь выполняют приказы своего диктатора, рабовладельца Путина, и точка", – подчеркнул собеседник.

Он полагает, что для россиян сегодня приемлемо умирать за навязанные пропагандистами идеи, потому что они не видели жизни.

"Они рабы. Это для украинцев нормально – путешествовать, уезжать за границу, пользоваться благами цивилизации и общества, ходить в McDonald's, пить кока-колу... А для россиян у большинства это недостижимая цель. Они не то, что об этом не мечтали, они об этом даже не думали. У них совсем другое восприятие. Поэтому сами они не уйдут из Украины. Все решат только поле битвы и наши ВСУ", – рассказал Федоров.

Он выразил надежду, что освобождение Мелитополя произойдет "как можно быстрее".

"Я готов ехать хоть завтра, нахожусь неподалеку. Но я думаю, нет ни одного человека, который может сказать точно, когда это произойдет. Мы верим в наши Вооруженные силы, доверяем, помогаем им всем, чем можем", – отметил Федоров.

Мэр Мелитополя Федоров: В городе полноценная депрессия. Жители между собой не общаются – никто не понимает, кто предатель, а кто – нет. Полный текст интервью