Украинская авиация 11 ноября нанесла 16 ударов по позициям оккупантов – Генштаб ВСУ

Под поражение попали 13 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также три позиции зенитно-ракетных комплексов войск РФ.

"За прошедшие сутки наши воины сбили минимум один вражеский БПЛА "Орлан". Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны поразили два пункта управления, девять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и два других важных военных объекта оккупантов", – говорится в сообщении.

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