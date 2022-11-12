Украинская авиация 11 ноября нанесла 16 ударов по позициям оккупантов – Генштаб ВСУ

Под поражение попали 13 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также три позиции зенитно-ракетных комплексов войск РФ.
"За прошедшие сутки наши воины сбили минимум один вражеский БПЛА "Орлан". Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны поразили два пункта управления, девять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и два других важных военных объекта оккупантов", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 11 ноября, составили около 79 400 военных, 2814 танков, 278 самолетов, 261 вертолет и 16 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".