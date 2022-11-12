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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинская авиация 11 ноября нанесла 16 ударов по позициям оккупантов – Генштаб ВСУ

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Украинская авиация поразила 13 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов
Украинская авиация поразила 13 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов
Фото: EPA

Авиация Сил обороны 11 ноября нанесла 16 ударов по позициям российских оккупантов. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook 12 ноября.

Под поражение попали 13 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также три позиции зенитно-ракетных комплексов войск РФ.

"За прошедшие сутки наши воины сбили минимум один вражеский БПЛА "Орлан". Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны поразили два пункта управления, девять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и два других важных военных объекта оккупантов", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 11 ноября, составили около 79 400 военных, 2814 танков, 278 самолетов, 261 вертолет и 16 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, авиация, беспилотники, война России против Украины
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