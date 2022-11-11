"Теперь официально". Ким сообщил, что вся Николаевская область кроме Кинбурна – деоккупирована, водовод с Днепра – под контролем ВСУ

Об этом 11 ноября в Telegram сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким.
"Теперь официально: вся Николаевская область (кроме Кинбурна) освобождена", – написал руководитель ОВА.
Ким добавил в Telegram, что водовод с Днепра в Николаев находится под контролем ВСУ.
"Но еще разминирование. Буду в ближайшее время знать сроки потенциального восстановления питьевой воды в Нико", – отметил глава ОВА.
Приблизительно с середины апреля в Николаеве не было централизованного водоснабжения, в мае подачу воды возобновили, но пить ее было нельзя.
Оккупанты в ходе обстрелов перебили водопровод в Николаев, рассказал Ким в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.
"Мы закачиваем воду худшего качества – и у нас инфраструктура вся ложится со временем из-за того, что соленая очень вода… То есть портится все", – подчеркнул он.
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5 августа Ким говорил, что оккупанты контролируют около 5% населенных пунктов Николаевской области – южнее Снигиревки и саму Снигиревку.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге.
10 ноября украинские военные проинформировали, что освободили Снигиревку. Ким призвал жителей области не спешить возвращаться в деоккупированные населенные пункты.
Ким говорил 11 ноября в эфире национального телемарафона, что на Кинбурнской косе еще находятся оккупанты.