ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Теперь официально". Ким сообщил, что вся Николаевская область кроме Кинбурна – деоккупирована, водовод с Днепра – под контролем ВСУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Сроки потенциального восстановления питьевой воды в Николаев будут известны в ближайшее время, отметил Ким
Сроки потенциального восстановления питьевой воды в Николаев будут известны в ближайшее время, отметил Ким
Фото: Віталій Кім - голова Миколаївської ОДА / Facebook

Вооруженные силы Украины (ВСУ) освободили Николаевскую область от российских оккупационных войск, исключение – Кирнбурская коса, которая находится напротив Очакова через лиман.

Об этом 11 ноября в Telegram сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким.

"Теперь официально: вся Николаевская область (кроме Кинбурна) освобождена", – написал руководитель ОВА.

Ким добавил в Telegram, что водовод с Днепра в Николаев находится под контролем ВСУ.

"Но еще разминирование. Буду в ближайшее время знать сроки потенциального восстановления питьевой воды в Нико", – отметил глава ОВА.

Приблизительно с середины апреля в Николаеве не было централизованного водоснабжения, в мае подачу воды возобновили, но пить ее было нельзя.

Оккупанты в ходе обстрелов перебили водопровод в Николаев, рассказал Ким в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Мы закачиваем воду худшего качества – и у нас инфраструктура вся ложится со временем из-за того, что соленая очень вода… То есть портится все", – подчеркнул он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

5 августа Ким говорил, что оккупанты контролируют около 5% населенных пунктов Николаевской области – южнее Снигиревки и саму Снигиревку.

В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге.

10 ноября украинские военные проинформировали, что освободили Снигиревку. Ким призвал жителей области не спешить возвращаться в деоккупированные населенные пункты.

Ким говорил 11 ноября в эфире национального телемарафона, что на Кинбурнской косе еще находятся оккупанты.

Теги: Россия, Украина, Николаев, Вооруженные силы Украины, водоснабжение, вода, Николаевская область, ВСУ, война России против Украины, разминирование, Николаевская ОГА, инфраструктура, Виталий Ким, деоккупация, восстановление
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Пугачева наговорила комплиментов выступавшей в Крыму певице Zivert
Пугачева наговорила комплиментов выступавшей в Крыму певице Zivert
Michelle Andrade прокомментировала слухи о ее романе с Позитивом
Michelle Andrade прокомментировала слухи о ее романе с Позитивом
"Все же не влез". Беленюк отреагировал на освобождение Херсона
"Все же не влез". Беленюк отреагировал на освобождение Херсона
Лещенко и Топольская развелись
Лещенко и Топольская развелись
"Варим, пока есть свет". Сумская поделилась рецептом фирменного холодца
"Варим, пока есть свет". Сумская поделилась рецептом фирменного холодца
  "Откровенно невероятная женщина". Dantes рассказал об отношениях с Кацуриной
  "Откровенно невероятная женщина". Dantes рассказал об отношениях с Кацуриной
"Я счастлив". Макс Барских отреагировал на освобождение родной Херсонской области
"Я счастлив". Макс Барских отреагировал на освобождение родной Херсонской области
"Ничего более вкусного я не ел". Покровский раскрыл секрет семейного борща
"Ничего более вкусного я не ел". Покровский раскрыл секрет семейного борща
"Такие живые фото". Цимбалюк показал снимки с девушкой
"Такие живые фото". Цимбалюк показал снимки с девушкой
"Вау, такая красивая! Абсолютно идеальная женщина". 53-летняя Лопес вышла в свет в откровенном декольте
"Вау, такая красивая! Абсолютно идеальная женщина". 53-летняя Лопес вышла в свет в откровенном декольте
"Роскошные фото, прекрасные девушки". Подкопаева показала 16-летнюю дочь
"Роскошные фото, прекрасные девушки". Подкопаева показала 16-летнюю дочь
Как сделать свечу за минуту. Лайфхак
Как сделать свечу за минуту. Лайфхак
Скрембл авокадо тост. Рецепт от эксперта
Скрембл авокадо тост. Рецепт от эксперта
"Красивая женщина". Никитюк обнародовала новый фотосет
"Красивая женщина". Никитюк обнародовала новый фотосет
"Баблорубка". Тина Кароль высказалась о Меладзе, выступившем в Москве
"Баблорубка". Тина Кароль высказалась о Меладзе, выступившем в Москве
49-летняя Клум в облегающем кожаном топе продефилировала перед камерой. Видео
49-летняя Клум в облегающем кожаном топе продефилировала перед камерой. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Предатели должны отдыхать в кацапстане". В сети раскритиковали фото Лорак с дочкой из Испании (165325)
2
"Была курточка расстегнута, он подошел, застегнул. Сказал: "Холодно". 35-летняя жена 48-летнего Арестовича рассказала, как начинался их роман (161126)
3
Никитюк снялась в миниатюрных трусах (109518)
4
"Покойник оказался пророком". Гордон прокомментировал высказывание Стремоусова о Херсоне (79034)
5
"Ну наконец-то нормальный мужик", "Вовчик плачет где-то". В сети обсуждают страстный поцелуй Дорофеевой с новым бойфрендом (67700)
6
"Она позволяла себе неприличные вещи". Звезда "Спокойной ночи, малыши" раскритиковала Пугачеву (65178)
7
44-летний Гройсман после похудения отрастил бороду и усы. Фото до и после (63795)
8
Жена Тигипко рассказала, как одноклассники их сына отреагировали, когда узнали, кто его отец (58529)
 
 
 
 