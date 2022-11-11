"Теперь официально". Ким сообщил, что вся Николаевская область кроме Кинбурна – деоккупирована, водовод с Днепра – под контролем ВСУ

Сроки потенциального восстановления питьевой воды в Николаев будут известны в ближайшее время, отметил Ким Фото: Віталій Кім - голова Миколаївської ОДА / Facebook

Об этом 11 ноября в Telegram сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким.

"Теперь официально: вся Николаевская область (кроме Кинбурна) освобождена", – написал руководитель ОВА.

Ким добавил в Telegram, что водовод с Днепра в Николаев находится под контролем ВСУ.

"Но еще разминирование. Буду в ближайшее время знать сроки потенциального восстановления питьевой воды в Нико", – отметил глава ОВА.

Приблизительно с середины апреля в Николаеве не было централизованного водоснабжения, в мае подачу воды возобновили, но пить ее было нельзя.

Оккупанты в ходе обстрелов перебили водопровод в Николаев, рассказал Ким в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Мы закачиваем воду худшего качества – и у нас инфраструктура вся ложится со временем из-за того, что соленая очень вода… То есть портится все", – подчеркнул он.

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