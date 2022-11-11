Ким о любителях "русского мира" в Николаеве: Когда они поняли, что это полномасштабное наступление России и что русские – настолько мудаки, сказали: "Не-не, мы ошиблись"

Служба безопасности и правоохранители в Николаеве "работают каждый день", отметил Ким Фото: Віталій Кім - голова Миколаївської ОДА / Facebook

Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону выразил глава Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким.

По его словам, эти люди "особо ничего не понимают".

"Второе. Есть такая пословица: количество дебилов во всех нациях примерно одинаковое. Если взять 40 млн и хотя бы один процент или полпроцента – это уже огромное количество людей. Потому что в основном люди, которые это делают, – недалекого ума либо те, которые рассматривают сотрудничество с Россией как карьерную лестницу. "99% – за Украину, а я один против. Значит, мне что-нибудь дадут, какие-то полномочия". К сожалению", – сказал Ким.

По его мнению, в Николаеве симпатиков России "остались единицы".

"Большинство людей, когда поняли, что это полномасштабное наступление и что русские – настолько мудаки, – они открестились: "Не-не, мы ошиблись. Разговаривать, обсуждать, законным, демократическим способом отстаивать свою точку зрения – да, мы готовы, но с танками к нам не надо ходить". И все стали против", – отметил глава ОВА.

Ким сообщил, что Служба безопасности и правоохранители в Николаеве "работают каждый день".

"У нас довольно часто есть задержания. Иногда есть хорошие, громкие группы. Но русские стараются делать большинство работы чужими руками. Зомбируют, уговаривают, пользуются слабостью, неосведомленностью, обидами. То есть бывает кто-то обиженный – они его подхватывают. И пытаются делать всякие действия, информировать себя с помощью наших граждан, к сожалению. Поэтому чем нация более интеллектуальная и образованная, тем меньше можно ее использовать вслепую. Здесь мы, слава богу, гораздо лучше российской страны. Поэтому у нас с этим получше", – резюмировал руководитель Николаевской ОВА.

Ким: Для меня погибшие российские военные – это циферки. Чем больше их будет убито, тем лучше. Читайте полную версию интервью

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