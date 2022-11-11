Ким о любителях "русского мира" в Николаеве: Когда они поняли, что это полномасштабное наступление России и что русские – настолько мудаки, сказали: "Не-не, мы ошиблись"

Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону выразил глава Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким.
По его словам, эти люди "особо ничего не понимают".
"Второе. Есть такая пословица: количество дебилов во всех нациях примерно одинаковое. Если взять 40 млн и хотя бы один процент или полпроцента – это уже огромное количество людей. Потому что в основном люди, которые это делают, – недалекого ума либо те, которые рассматривают сотрудничество с Россией как карьерную лестницу. "99% – за Украину, а я один против. Значит, мне что-нибудь дадут, какие-то полномочия". К сожалению", – сказал Ким.
По его мнению, в Николаеве симпатиков России "остались единицы".
"Большинство людей, когда поняли, что это полномасштабное наступление и что русские – настолько мудаки, – они открестились: "Не-не, мы ошиблись. Разговаривать, обсуждать, законным, демократическим способом отстаивать свою точку зрения – да, мы готовы, но с танками к нам не надо ходить". И все стали против", – отметил глава ОВА.
Ким сообщил, что Служба безопасности и правоохранители в Николаеве "работают каждый день".
"У нас довольно часто есть задержания. Иногда есть хорошие, громкие группы. Но русские стараются делать большинство работы чужими руками. Зомбируют, уговаривают, пользуются слабостью, неосведомленностью, обидами. То есть бывает кто-то обиженный – они его подхватывают. И пытаются делать всякие действия, информировать себя с помощью наших граждан, к сожалению. Поэтому чем нация более интеллектуальная и образованная, тем меньше можно ее использовать вслепую. Здесь мы, слава богу, гораздо лучше российской страны. Поэтому у нас с этим получше", – резюмировал руководитель Николаевской ОВА.
Ким: Для меня погибшие российские военные – это циферки. Чем больше их будет убито, тем лучше. Читайте полную версию интервью
Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения, с 24 февраля. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.
16 марта Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно. Оккупанты с начала войны не обстреливали Николаев только 44 дня, сообщили в мэрии 4 ноября.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. 10 ноября нардеп от партии "Голос", который сейчас обороняет Украину на юге, "киборг" Роман Костенко заявил, что вся Николаевская область освобождена от российских оккупантов.
В течение октября СБУ задержала чиновника из Николаева, который возглавлял агентуру России, организаторов пророссийского "подполья", которые призывали к ликвидации руководства ОВА, а также российского агента, собиравшую информацию о местах базирования украинских боевых самолетов. В начале ноября в Николаеве задержали корректировщика российских ракет.