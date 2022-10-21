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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ во время совещания задержала чиновника из Николаева, который возглавлял агентуру России

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По информации СБУ, чиновник передавал оккупантам списки погибших украинских защитников и собирал разведданные
По информации СБУ, чиновник передавал оккупантам списки погибших украинских защитников и собирал разведданные
Фото: Служба безпеки України / Telegram

Служба безопасности Украины обезвредила агентуру России, которую возглавлял чиновник из Николаева. Его задержали во время совещания у мэра, сообщила 21 октября в Telegram пресс-служба СБУ.

По информации СБУ, начальник коммунального предприятия "Николаевская ритуальная служба", в частности, должен был организовать агентурную группу спецслужб России. Также он должен был информировать РФ о работе объектов критической инфраструктуры Николаева и других закрытых вопросах, которые обсуждались во время совещаний в горсовете.

"Злоумышленник "сдавал" врагу персональные данные военнослужащих ВСУ, СБУ, сотрудников Нацполиции и областной прокуратуры. Также он передавал рашистам списки погибших украинских защитников, собирал разведданные о дислокации и маршрутах перемещения подразделений ВСУ", – говорится в сообщении.

В СБУ рассказали, что чиновник пытался привлечь к разведдеятельности еще четырех человек с прокремлевскими взглядами. Кроме того, служба установила личность представителя спецслужб РФ, который координировал их деятельность с территории временно оккупированного Херсона.

Теги: Россия, СБУ, Украина, Херсон, Николаев, война, прокуратура, горсовет, ВСУ, спецслужбы, война России против Украины, Нацполиция, Служба безопасности Украины, персональные данные
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