СБУ задержала российских агентов, которые выведывали для оккупантов позиции Javelin

Среди основных задач злоумышленников было выявление позиций украинских боевых расчетов противотанковых ракетных комплексов Javelin.

По данным следствия, задержаны двое жителей Донбасса, которые после начала полномасштабного вторжения были завербованы представителями ФСБ. Установлено, что они контактировали со своими российскими кураторами по сети "связных" с временно оккупированной территории региона. Ими оказались несколько боевиков "1-го армейского корпуса" захватчиков.

Полученную информацию в виде GPS-координат с описанием объекта они передавали представителю так называемого министерства государственной безопасности и руководителю разведки одной из группировок террористической организации "ДНР", которые далее отчитывались в ФСБ.

Оккупанты использовали полученные сведения для подготовки ракетно-артиллерийских обстрелов по местам расположения подразделений ВСУ.

В настоящее время обоим задержанным сообщили о подозрении, суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.