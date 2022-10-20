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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ задержала российских агентов, которые выведывали для оккупантов позиции Javelin

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СБУ задержало агентов, которые передавали информацию россиянам
СБУ задержало агентов, которые передавали информацию россиянам
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины задержала двух российских агентов, которые собирали данные о местах временной дислокации и перемещении подразделений сил обороны на территории Донецкой области, в частности на Бахмутском направлении. Об этом сообщает пресс-служба СБУ 20 октября.

Среди основных задач злоумышленников было выявление позиций украинских боевых расчетов противотанковых ракетных комплексов Javelin.

По данным следствия, задержаны двое жителей Донбасса, которые после начала полномасштабного вторжения были завербованы представителями ФСБ. Установлено, что они контактировали со своими российскими кураторами по сети "связных" с временно оккупированной территории региона. Ими оказались несколько боевиков "1-го армейского корпуса" захватчиков.

Полученную информацию в виде GPS-координат с описанием объекта они передавали представителю так называемого министерства государственной безопасности и руководителю разведки одной из группировок террористической организации "ДНР", которые далее отчитывались в ФСБ. 

Оккупанты использовали полученные сведения для подготовки ракетно-артиллерийских обстрелов по местам расположения подразделений ВСУ.

В настоящее время обоим задержанным сообщили о подозрении, суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

Теги: СБУ, Донецкая область, война России против Украины, иностранные агенты, Javelin, задержание
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