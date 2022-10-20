"Через семь минут результаты обстрела уже были у российских пропагандистов". СБУ задержало блогера за видео прилета по Бурштынской ТЭС

Он снял на видео последствия попаданий ракет по станции и разместил его для увеличения числа подписчиков, говорится в сообщении.

После этого видео перепостил канал, имеющий миллионную аудиторию.

"Через семь минут результаты обстрела уже были у российских пропагандистов", – отмечают в СБУ.

Там обращают внимание, что социальные сети мониторят не только российские военные корреспонденты, но и кадровые военные врага. Россияне используют информацию из открытых украинских источников при планировании своих действий.

"Установленный СБУ блогер не является корректировщиком и не намерен содействовать врагу. После общения со спецслужбой он осознал, что видео попаданий могут быть использованы для корректировки точности ударов", – добавили в Службе безопасности.