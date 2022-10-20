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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Через семь минут результаты обстрела уже были у российских пропагандистов". СБУ задержало блогера за видео прилета по Бурштынской ТЭС

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Россияне нанесли ракетный удар по Бурштынской тепловой электростанции 19 октября
Россияне нанесли ракетный удар по Бурштынской тепловой электростанции 19 октября
Фото: ДТЕК Бурштинська ТЕС / Facebook

Служба безопасности Украины задержала блогера, обнародовавшего видео обстрела Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области. Об этом СБУ сообщила 20 октября в Telegram.

Он снял на видео последствия попаданий ракет по станции и разместил его для увеличения числа подписчиков, говорится в сообщении.

После этого видео перепостил канал, имеющий миллионную аудиторию.

"Через семь минут результаты обстрела уже были у российских пропагандистов", – отмечают в СБУ.

Там обращают внимание, что социальные сети мониторят не только российские военные корреспонденты, но и кадровые военные врага. Россияне используют информацию из открытых украинских источников при планировании своих действий.

"Установленный СБУ блогер не является корректировщиком и не намерен содействовать врагу. После общения со спецслужбой он осознал, что видео попаданий могут быть использованы для корректировки точности ударов", – добавили в Службе безопасности.

Контекст:

19 октября российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Бурштынской тепловой электростанции, об этом сообщила глава Ивано-Франковской областной администрации Светлана Онищук.

Бурштынская ТЭС не впервые попала под обстрел РФ. Электростанция была одним из инфраструктурных объектов, по которым российские оккупанты нанесли ракетный удар 10 октября. 

Теги: СБУ, Ивано-Франковская область, ТЭС, война России против Украины, блогер
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