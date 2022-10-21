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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ задержала коллаборанта, который помогал оккупантам убегать через лес от контрнаступления ВСУ в Донецкой области

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Сотрудники СБУ разоблачили предателя сразу после деоккупации Лимана
Сотрудники СБУ разоблачили предателя сразу после деоккупации Лимана
Фото: Служба безпеки України / Facebook

Служба безопасности Украины задержала коллаборанта, который помогал российским оккупантам убегать через лес от контрнаступления Вооруженных сил Украины в Донецкой области. Об этом 21 октября в Facebook сообщила пресс-служба СБУ.

Как уточнили в ведомстве, предатель знал тропы в местном лесу.

"Он "сдавал" врагу местонахождение участников движения сопротивления во время временной оккупации территории Лиманской общины. Кроме того, вражеский приспешник показывал агрессорам дома местных фермеров, выехавших из области. Такие домовладения захватчики сначала разграбили, а затем расселяли в них личный состав и маскировали во дворах военную технику", – говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что подозреваемый пытался скрываться от правосудия, однако сотрудники спецслужбы разоблачили его сразу после деоккупации района.

По данным следствия, задержанным оказался житель поселка Старый Караван, который в начале полномасштабного вторжения добровольно пошел на сотрудничество с врагом. Установлено, что коллаборант также предоставлял оккупантам личные данные украинских патриотов и адреса проживания их родственников. Полученную информацию карательные отряды российских захватчиков использовали для массовых репрессий против местных жителей.

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 (оказание незаконным вооруженным формированием государства-агрессора помощи в ведении боевых действий против Вооруженных сил Украины и других военных формирований) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/pfbid0JssoabvJnuKfKn3LZUonGwBPu1U9bDCPGeveSEdV6fEKRvQ8D4LhLQ7amduRsQgvl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

1 октября в Офисе президента сообщили, что ВСУ полностью освободили Лиман. 4 октября в городе официально подняли флаг Украины. 5 октября hromadske сообщило, что в деоккупированном Лимане обнаружили более 50 захоронений с гражданскими. В Лимане периодически находят тела мирных жителей, убитых российскими захватчиками во время оккупации города.

В Нацполиции 20 октября сообщили, что на деоккупированных территориях Донецкой области выявили 181 тело мирных жителей.

Теги: Россия, СБУ, Украина, Донецкая область, Лиман, ВСУ, спецслужбы, война России против Украины, Служба безопасности Украины, деоккупация, контрнаступление
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