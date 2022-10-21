СБУ задержала коллаборанта, который помогал оккупантам убегать через лес от контрнаступления ВСУ в Донецкой области

Как уточнили в ведомстве, предатель знал тропы в местном лесу.

"Он "сдавал" врагу местонахождение участников движения сопротивления во время временной оккупации территории Лиманской общины. Кроме того, вражеский приспешник показывал агрессорам дома местных фермеров, выехавших из области. Такие домовладения захватчики сначала разграбили, а затем расселяли в них личный состав и маскировали во дворах военную технику", – говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что подозреваемый пытался скрываться от правосудия, однако сотрудники спецслужбы разоблачили его сразу после деоккупации района.

По данным следствия, задержанным оказался житель поселка Старый Караван, который в начале полномасштабного вторжения добровольно пошел на сотрудничество с врагом. Установлено, что коллаборант также предоставлял оккупантам личные данные украинских патриотов и адреса проживания их родственников. Полученную информацию карательные отряды российских захватчиков использовали для массовых репрессий против местных жителей.

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 (оказание незаконным вооруженным формированием государства-агрессора помощи в ведении боевых действий против Вооруженных сил Украины и других военных формирований) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

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