Ким ответил на вопрос, освободили ли от оккупантов Николаевскую область

Журналистка спросила у него, вся ли Николаевская область освобождена.
"Скажем так, у нас еще есть Кинбурнская коса, которая напротив Очакова через море, через лиман. Она не освобождена, наши там... Там еще есть орки. Но большинство территории освобождено", – ответил Ким.
Глава обладминистрации рассказал, что на деоккупированной части Николаевской области идет зачистка, туда также доставляют гуманитарную помощь.
"Лекарства, еда, электричество, связь – это приоритет", – объяснил Ким.
Он предупредил, что оккупанты, отступая, оставили очень много мин и взрывных устройств, в том числе приводимых в действие дистанционно, а также установили камеры, через которые наблюдают за происходящим.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
5 августа Ким говорил, что оккупанты контролируют около 5% населенных пунктов Николаевской области – южнее Снигиревки и саму Снигиревку. 5 октября Ким сообщил, что офицерский состав российских войск покинул Снигиревку.
10 ноября украинские военные проинформировали, что освободили Снигиревку. Ким призвал жителей области не спешить возвращаться в деоккупированные населенные пункты.