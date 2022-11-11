Ким ответил на вопрос, освободили ли от оккупантов Николаевскую область

Ким отметил, что на косе "еще есть орки" Фото: Віталій Кім - голова Миколаївської ОДА / Facebook

Журналистка спросила у него, вся ли Николаевская область освобождена.

"Скажем так, у нас еще есть Кинбурнская коса, которая напротив Очакова через море, через лиман. Она не освобождена, наши там... Там еще есть орки. Но большинство территории освобождено", – ответил Ким.

Скриншот: google.com.ua/maps

Глава обладминистрации рассказал, что на деоккупированной части Николаевской области идет зачистка, туда также доставляют гуманитарную помощь.

"Лекарства, еда, электричество, связь – это приоритет", – объяснил Ким.

Он предупредил, что оккупанты, отступая, оставили очень много мин и взрывных устройств, в том числе приводимых в действие дистанционно, а также установили камеры, через которые наблюдают за происходящим.

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