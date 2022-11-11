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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Ким: Даже в холоде и темноте мы будем видеть, что русские – мудаки. И куда стрелять мы тоже будем видеть

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Оккупанты очень сильно бьют по предприятиям в Николаевской области, особенно по крупным, отметил Ким
Оккупанты очень сильно бьют по предприятиям в Николаевской области, особенно по крупным, отметил Ким
Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області / Facebook

Из-за массированных обстрелов российских оккупантов критическая инфраструктура Николаевской области сильно пострадала. Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал глава областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким.

"Есть прямые попадания, которые мы восстановили. Есть то, что мы восстановили, но оно на соплях, и все равно надо будет переделывать после войны. Оно не выдержит годы работы. Есть косвенные – например, перебитый водопровод. И мы закачиваем воду худшего качества – и у нас инфраструктура вся ложится со временем из-за того, что соленая очень вода… То есть портится все... Очень сильно они бьют по предприятиям, особенно по крупным. Они экономику нещадно уничтожают. Поэтому очень тяжело", – сказал Ким.

Гордон спросил главу ОВА, что будет, если, не дай Бог, Николаев "остается без света, без воды и без тепла зимой".

"Дело в том, что мы в холоде и в темноте и так будем видеть, что русские – мудаки. И куда стрелять, мы тоже будем видеть, – ответил Ким. – Проблема будет только у гражданского населения, которому это очень неудобно. То есть, скорее всего, мы их [жителей Николаева] переместим. У нас сейчас 700 пунктов обогрева. Кто скажет "я не пойду, буду тут до победы" (таких будет много), останутся в городе. Часть, которая не захочет или не сможет по здоровью или по обстоятельствам, – мы их, конечно, переместим. Но пока такая ситуация не просматривается".

Ким: Для меня погибшие российские военные – это циферки. Чем больше их будет убито, тем лучше. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. Оккупанты с начала войны не обстреливали Николаев только 44 дня, сообщили в мэрии 4 ноября.

Оккупанты повредили более 13 тыс. гражданских объектов в Николаевской области, рассказали в ОВА 7 ноября.

С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, сообщали 19 октября в Министерстве энергетики.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Украина, экономика, Николаевская область, обстрелы, война России против Украины, разрушения, интервью, Николаевская ОГА, инфраструктура, Виталий Ким
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