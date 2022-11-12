ВСУ 11 ноября отбили атаки оккупантов в трех областях – Генштаб ВСУ

"За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Масютовка и Орлянка Харьковской области; Новоселовское, Мясожаровка, Макеевка и Белогоровка в Луганской области и Соледар, Бахмут, Красногоровка, Верхнекаменское, Первомайское, Невельское, Марьинка и Павловка Донецкой области", – говорится в сообщении.
Также украинская авиация нанесла 16 ударов по позициям оккупантов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 11 ноября, составили около 79 400 военных, 2814 танков, 278 самолетов, 261 вертолет и 16 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".