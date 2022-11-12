ВСУ 11 ноября отбили атаки оккупантов в трех областях – Генштаб ВСУ

"За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Масютовка и Орлянка Харьковской области; Новоселовское, Мясожаровка, Макеевка и Белогоровка в Луганской области и Соледар, Бахмут, Красногоровка, Верхнекаменское, Первомайское, Невельское, Марьинка и Павловка Донецкой области", – говорится в сообщении.

Также украинская авиация нанесла 16 ударов по позициям оккупантов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)