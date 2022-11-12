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ВОЙНА В УКРАИНЕ

С 24 февраля ВСУ ликвидировали уже более 80 тыс. российских оккупантов – Генштаб

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Оккупанты, по данным Генштаба ВСУ, в войне против Украины потеряли 2838 танков
Оккупанты, по данным Генштаба ВСУ, в войне против Украины потеряли 2838 танков
Фото: EPA

Силы обороны Украины с 24 февраля ликвидировали около 80 210 российских оккупантов (+810 за последние сутки). Об этом сообщил в Facebook Генштаб Вооруженных сил Украины 12 ноября.

Другие потери войск РФ составили:

  • танков – 2838 (+24);
  • боевых бронированных машин – 5730 (+34);
  • артиллерийских систем – 1829 (+12);
  • РСЗО – 393;
  • средства ПВО – 205;
  • самолетов – 278;
  • вертолетов – 261;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1506 (+1);
  • крылатые ракеты – 399;
  • корабли /катера – 16;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4279 (+20);
  • специальная техника – 160 (+1).

В Генштабе отметили, что данные уточняются.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0XtkPi2ZMC79mQP81twJQVmJKWdgEZbYSDxpdsG8YvYRqE7jW7A2LsixKqZyuTsvMl

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Генштаб ВСУ, танки, вертолет, самолеты, война России против Украины, потери армии России
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