Российские СМИ подтвердили гибель в Украине почти 9 тыс. оккупантов, лидер по потерям – Краснодарский край

По данным Генштаба ВСУ, на 8 ноября в Украине погибло около 79 400 оккупантов Фото: ЕРА

Журналисты подчеркивают, что эта цифра не отображает реальный уровень потерь. Они считают, что только число тех, кто похоронен в России, может быть больше в среднем на 50%.

"По самой консервативной оценке, потери российской армии и Росгвардии в Украине могут составлять более 17 400 человек. Общие безвозвратные потери России (то есть число тех, кто выбыл из строя по причине ранения, смерти или пропал без вести) могут составлять по меньшей мере 78 300 человек. Эта цифра получена на основе наблюдений Центра военно-морского анализа США, согласно которым на каждого погибшего российского военного в ходе войны в Украине приходится около 3,5 раненых", – говорится в сообщении.

По данным расследователей, больше всего погибших похоронили в Краснодарском крае (365 человек), Дагестане (338 человек) и Бурятии (332 человека), среди ликвидированных оккупантов есть 29 москвичей.

"Русская служба BBC" и "Медиазона" отмечают, что в числе российских военных, чья смерть в войне против Украины подтверждена, есть 163 мобилизованных, кроме того, 35 умерли в России еще до попадания в зону боевых действий – чаще всего из-за проблем с сердцем, вследствие несчастных случаев или из-за злоупотребления алкоголем.

Война России против Украины. Главное (обновляется)