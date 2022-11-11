ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские СМИ подтвердили гибель в Украине почти 9 тыс. оккупантов, лидер по потерям – Краснодарский край

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По данным Генштаба ВСУ, на 8 ноября в Украине погибло около 79 400 оккупантов
По данным Генштаба ВСУ, на 8 ноября в Украине погибло около 79 400 оккупантов
Фото: ЕРА

По состоянию на 9.00 пятницы, 11 ноября, публично была подтверждена информация о гибели в ходе войны против Украины 8712 российских военных. Это следует из анализа, проведенного "Русской службой BBC" совместно с "Медиазоной".

Журналисты подчеркивают, что эта цифра не отображает реальный уровень потерь. Они считают, что только число тех, кто похоронен в России, может быть больше в среднем на 50%.

"По самой консервативной оценке, потери российской армии и Росгвардии в Украине могут составлять более 17 400 человек. Общие безвозвратные потери России (то есть число тех, кто выбыл из строя по причине ранения, смерти или пропал без вести) могут составлять по меньшей мере 78 300 человек. Эта цифра получена на основе наблюдений Центра военно-морского анализа США, согласно которым на каждого погибшего российского военного в ходе войны в Украине приходится около 3,5 раненых", – говорится в сообщении.

По данным расследователей, больше всего погибших похоронили в Краснодарском крае (365 человек), Дагестане (338 человек) и Бурятии (332 человека), среди ликвидированных оккупантов есть 29 москвичей.

"Русская служба BBC" и "Медиазона" отмечают, что в числе российских военных, чья смерть в войне против Украины подтверждена, есть 163 мобилизованных, кроме того, 35 умерли в России еще до попадания в зону боевых действий – чаще всего из-за проблем с сердцем, вследствие несчастных случаев или из-за злоупотребления алкоголем.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом неких "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле российские войска были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 8 ноября в Украине уже погибло около 79 400 оккупантов.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, смерть, война, Москва, алкоголь, мобилизация, раненые, похороны, вторжение, Бурятия, Краснодарский край, война России против Украины, погибшие, войска, потери армии России
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Пугачева наговорила комплиментов выступавшей в Крыму певице Zivert
Пугачева наговорила комплиментов выступавшей в Крыму певице Zivert
Michelle Andrade прокомментировала слухи о ее романе с Позитивом
Michelle Andrade прокомментировала слухи о ее романе с Позитивом
"Все же не влез". Беленюк отреагировал на освобождение Херсона
"Все же не влез". Беленюк отреагировал на освобождение Херсона
Лещенко и Топольская развелись
Лещенко и Топольская развелись
"Варим, пока есть свет". Сумская поделилась рецептом фирменного холодца
"Варим, пока есть свет". Сумская поделилась рецептом фирменного холодца
  "Откровенно невероятная женщина". Dantes рассказал об отношениях с Кацуриной
  "Откровенно невероятная женщина". Dantes рассказал об отношениях с Кацуриной
"Я счастлив". Макс Барских отреагировал на освобождение родной Херсонской области
"Я счастлив". Макс Барских отреагировал на освобождение родной Херсонской области
"Ничего более вкусного я не ел". Покровский раскрыл секрет семейного борща
"Ничего более вкусного я не ел". Покровский раскрыл секрет семейного борща
"Такие живые фото". Цимбалюк показал снимки с девушкой
"Такие живые фото". Цимбалюк показал снимки с девушкой
"Вау, такая красивая! Абсолютно идеальная женщина". 53-летняя Лопес вышла в свет в откровенном декольте
"Вау, такая красивая! Абсолютно идеальная женщина". 53-летняя Лопес вышла в свет в откровенном декольте
"Роскошные фото, прекрасные девушки". Подкопаева показала 16-летнюю дочь
"Роскошные фото, прекрасные девушки". Подкопаева показала 16-летнюю дочь
Как сделать свечу за минуту. Лайфхак
Как сделать свечу за минуту. Лайфхак
Скрембл авокадо тост. Рецепт от эксперта
Скрембл авокадо тост. Рецепт от эксперта
"Красивая женщина". Никитюк обнародовала новый фотосет
"Красивая женщина". Никитюк обнародовала новый фотосет
"Баблорубка". Тина Кароль высказалась о Меладзе, выступившем в Москве
"Баблорубка". Тина Кароль высказалась о Меладзе, выступившем в Москве
49-летняя Клум в облегающем кожаном топе продефилировала перед камерой. Видео
49-летняя Клум в облегающем кожаном топе продефилировала перед камерой. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Предатели должны отдыхать в кацапстане". В сети раскритиковали фото Лорак с дочкой из Испании (165019)
2
"Была курточка расстегнута, он подошел, застегнул. Сказал: "Холодно". 35-летняя жена 48-летнего Арестовича рассказала, как начинался их роман (149497)
3
Никитюк снялась в миниатюрных трусах (92982)
4
"Покойник оказался пророком". Гордон прокомментировал высказывание Стремоусова о Херсоне (77467)
5
"Ну наконец-то нормальный мужик", "Вовчик плачет где-то". В сети обсуждают страстный поцелуй Дорофеевой с новым бойфрендом (67110)
6
"Она позволяла себе неприличные вещи". Звезда "Спокойной ночи, малыши" раскритиковала Пугачеву (64334)
7
44-летний Гройсман после похудения отрастил бороду и усы. Фото до и после (59950)
8
"Я всегда думала, что она гонит". Актриса Тышкевич рассказала о пророссийской позиции Байрак (57825)
 
 
 
 