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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Каждый день по 20–30 человек". Оккупант жалуется жене на большие потери – перехват ГУР

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Оккупанты несут большие потери на донецком направлении
Оккупанты несут большие потери на донецком направлении
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупанты признаются во время звонков родным, что каждый день несут большие потери. Перехват очередного телефонного разговора оккупантов Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР МО) опубликовало 28 октября в Telegram.

В ГУР МО пояснили, что во время перехваченного звонка военнослужащий РФ рассказывает о подготовке к наступлению на донецком направлении и потерях. 

"Скоро в наступление пойдем. Мы находимся село Тоцкое (в Донецкой области нет такого села, есть Троицкое, вероятно, речь о нем. – "ГОРДОН"), запомнила? Да, будем брать его. Никак месяц уже не можем взять его. А там все дороги наши", – говорит он.

При этом российский военный отмечает, что армия РФ теряет много живой силы.

"Дох...я, Ирина, убитых, раненых. Каждый день по 20–30 человек", – заявляет оккупант, не уточняя, на уровне какого подразделения фиксируются такие потери.

Контекст:

Безвозвратные потери российской армии в Украине могут составлять более 90 тыс. человек, сообщило 12 октября российское СМИ "Важные истории".

По данным Генштаба ВСУ на 28 октября, с начала полномасштабного вторжения РФ украинские военные уничтожили около 69 700 российских оккупантов.

Президент Украины Владимир Зеленский высказывал мнение, что и 100 тыс. погибших граждан России "не заставят Кремль о чем-то задуматься".

Зеленский 26 октября заявлял, что самые жестокие бои идут в Донецкой области, где "больше всего видно безумие российского командования", которое изо дня в день гонит людей на смерть.

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