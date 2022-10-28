В ГУР МО пояснили, что во время перехваченного звонка военнослужащий РФ рассказывает о подготовке к наступлению на донецком направлении и потерях.

"Скоро в наступление пойдем. Мы находимся село Тоцкое (в Донецкой области нет такого села, есть Троицкое, вероятно, речь о нем. – "ГОРДОН"), запомнила? Да, будем брать его. Никак месяц уже не можем взять его. А там все дороги наши", – говорит он.

При этом российский военный отмечает, что армия РФ теряет много живой силы.

"Дох...я, Ирина, убитых, раненых. Каждый день по 20–30 человек", – заявляет оккупант, не уточняя, на уровне какого подразделения фиксируются такие потери.