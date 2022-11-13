В освобожденный Херсон вернулась специализированная прокуратура, проводится оценка нанесенного оккупантами ущерба

"11 ноября 2022 года в постоянном тесном контакте с военными побратимами в освобожденный от российской оккупации Херсон вошли прокуроры Херсонской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона", – говорится в сообщении.
Сейчас принимаются меры по обеспечению безопасного функционирования прокуратуры на согласованном месте дислокации.
Помимо этого, проводится оценка нанесенного оккупационными войсками ущерба и продолжается работа по обеспечению правопорядка в военных формированиях и защите военнослужащих.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области.
9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.
11 ноября украинские силы зашли в Херсон, подтвердила украинская военная разведка. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области выходят на улицы встречать украинских бойцов.
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 11 ноября подчеркнул, что украинские военные – на подступах к Херсону, спецподразделения ВСУ уже зашли в город.
12 ноября стало известно, что в Херсон вернулась украинская полиция и военная администрация.