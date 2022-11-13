В освобожденный Херсон вернулась специализированная прокуратура, проводится оценка нанесенного оккупантами ущерба

Сейчас принимаются меры по обеспечению безопасного функционирования прокуратуры в Херсоне Фото: Игорь Колыхаев / Facebook

"11 ноября 2022 года в постоянном тесном контакте с военными побратимами в освобожденный от российской оккупации Херсон вошли прокуроры Херсонской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона", – говорится в сообщении.

Сейчас принимаются меры по обеспечению безопасного функционирования прокуратуры на согласованном месте дислокации.

Помимо этого, проводится оценка нанесенного оккупационными войсками ущерба и продолжается работа по обеспечению правопорядка в военных формированиях и защите военнослужащих.