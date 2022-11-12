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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Херсон ждал ЗСУ". Херсонцы второй день выходят встречать военных, празднуют освобождение города. Фото, видео

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Люди приходят на площадь Свободы, где протестовали против оккупации Россией
Люди приходят на площадь Свободы, где протестовали против оккупации Россией
Скриншот: Суспільне Херсон / Telegram

Жители Херсона второй день подряд выходят на площадь Свободы в центре города – встречают украинских военных и празднуют освобождение города.

Об этом сообщило Общественное.

На видео, которое обнародовал вещатель, видно, что люди пришли с национальной символикой и флагами, некоторые – с плакатами. У одного мужчины в руках был плакат "Херсон ждал ЗСУ".

Как отметил замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, жители города провели в оккупации восемь месяцев. "Херсон дома. Люди ждали нас восемь месяцев. Восемь месяцев, каждый день шла борьба за каждый сантиметр нашей земли! И вот мы здесь! Впереди много работы – разминирование, стабилизационные действия, ремонты сетей. Все это сделаем! Все отстроим и восстановим", – написал он.

Днем 12 ноября о возвращении в Херсон сообщили Нацполиция, СБУ и военная администрация. Они приступают к служебным обязанностям. На видео, опубликованном главой ОВА Ярославом Янушевичем, слышно, как сигналят машины. Он отметил, что в городе "невероятные настроения". Люди продолжают праздновать освобождение областного центра на площади.

https://www.facebook.com/YanushevichKherson/videos/1190525738563660/

Видео, как они поют и танцуют с флагами, публикуют также в сети.

Площадь Свободы – это место, где херсонцы весной проводили массовые митинги против российской оккупации. Хронику этих событий показывает региональный филиал Общественного

https://www.facebook.com/suspilne.kherson/videos/668142788152020/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

Херсон – единственный областной центр Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать после начала широкомасштабного вторжения. Освобождение Херсона президент Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. По официальным данным на 24 октября, украинские военные освободили в регионе более 90 населенных пунктов. В ноябре продвижение ВСУ продолжилось.

9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. 11 ноября минобороны РФ объявило, что российская армия завершила отступление с правого берега Днепра, не оставив "ни одной единицы военной техники и вооружения", а также якобы без потерь среди личного состава.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 10 ноября заявил, что ВСУ пока не могут ни подтвердить, ни опровергнуть "отвод" российских войск из Херсона и продолжат вести наступление в соответствии с собственным планом.

Министр обороны Украины Алексей Резников сказал, что для вывода группировки, которую РФ стянула в Херсон, нужно не менее недели. По информации украинской разведки на 10 ноября, на правом берегу оставалось примерно 20 тыс. российских военнослужащих.

11 ноября украинские военные зашли в Херсон, подтвердило ГУР Минобороны Украины. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области и Херсона выходят на улицы встречать украинских защитников.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 11 ноября сообщил, что украинские военные – на подступах к Херсону, специальные подразделения уже зашли в город.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Херсон, Херсонская область, Херсонская ОГА, война России против Украины, Кирилл Тимошенко, российские оккупанты, деоккупация, Ярослав Янушевич
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