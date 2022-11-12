"Херсон ждал ЗСУ". Херсонцы второй день выходят встречать военных, празднуют освобождение города. Фото, видео

Об этом сообщило Общественное.
На видео, которое обнародовал вещатель, видно, что люди пришли с национальной символикой и флагами, некоторые – с плакатами. У одного мужчины в руках был плакат "Херсон ждал ЗСУ".
Как отметил замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, жители города провели в оккупации восемь месяцев. "Херсон дома. Люди ждали нас восемь месяцев. Восемь месяцев, каждый день шла борьба за каждый сантиметр нашей земли! И вот мы здесь! Впереди много работы – разминирование, стабилизационные действия, ремонты сетей. Все это сделаем! Все отстроим и восстановим", – написал он.
Днем 12 ноября о возвращении в Херсон сообщили Нацполиция, СБУ и военная администрация. Они приступают к служебным обязанностям. На видео, опубликованном главой ОВА Ярославом Янушевичем, слышно, как сигналят машины. Он отметил, что в городе "невероятные настроения". Люди продолжают праздновать освобождение областного центра на площади.
Видео, как они поют и танцуют с флагами, публикуют также в сети.
Площадь Свободы – это место, где херсонцы весной проводили массовые митинги против российской оккупации. Хронику этих событий показывает региональный филиал Общественного.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.
Херсон – единственный областной центр Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать после начала широкомасштабного вторжения. Освобождение Херсона президент Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. По официальным данным на 24 октября, украинские военные освободили в регионе более 90 населенных пунктов. В ноябре продвижение ВСУ продолжилось.
9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. 11 ноября минобороны РФ объявило, что российская армия завершила отступление с правого берега Днепра, не оставив "ни одной единицы военной техники и вооружения", а также якобы без потерь среди личного состава.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 10 ноября заявил, что ВСУ пока не могут ни подтвердить, ни опровергнуть "отвод" российских войск из Херсона и продолжат вести наступление в соответствии с собственным планом.
Министр обороны Украины Алексей Резников сказал, что для вывода группировки, которую РФ стянула в Херсон, нужно не менее недели. По информации украинской разведки на 10 ноября, на правом берегу оставалось примерно 20 тыс. российских военнослужащих.
11 ноября украинские военные зашли в Херсон, подтвердило ГУР Минобороны Украины. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области и Херсона выходят на улицы встречать украинских защитников.
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 11 ноября сообщил, что украинские военные – на подступах к Херсону, специальные подразделения уже зашли в город.