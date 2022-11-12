"Херсон ждал ЗСУ". Херсонцы второй день выходят встречать военных, празднуют освобождение города. Фото, видео

Люди приходят на площадь Свободы, где протестовали против оккупации Россией Скриншот: Суспільне Херсон / Telegram

Об этом сообщило Общественное.

На видео, которое обнародовал вещатель, видно, что люди пришли с национальной символикой и флагами, некоторые – с плакатами. У одного мужчины в руках был плакат "Херсон ждал ЗСУ".

фотогалерея ( 1 из 10)

Фото: ТИМОШЕНКО Офіс Президента / Telegram Фото: ТИМОШЕНКО Офіс Президента / Telegram Фото: ТИМОШЕНКО Офіс Президента / Telegram Фото: ТИМОШЕНКО Офіс Президента / Telegram Фото: ТИМОШЕНКО Офіс Президента / Telegram Фото: ТИМОШЕНКО Офіс Президента / Telegram Фото: ТИМОШЕНКО Офіс Президента / Telegram Фото: ТИМОШЕНКО Офіс Президента / Telegram Фото: ТИМОШЕНКО Офіс Президента / Telegram Фото: ТИМОШЕНКО Офіс Президента / Telegram

Как отметил замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, жители города провели в оккупации восемь месяцев. "Херсон дома. Люди ждали нас восемь месяцев. Восемь месяцев, каждый день шла борьба за каждый сантиметр нашей земли! И вот мы здесь! Впереди много работы – разминирование, стабилизационные действия, ремонты сетей. Все это сделаем! Все отстроим и восстановим", – написал он.

Днем 12 ноября о возвращении в Херсон сообщили Нацполиция, СБУ и военная администрация. Они приступают к служебным обязанностям. На видео, опубликованном главой ОВА Ярославом Янушевичем, слышно, как сигналят машины. Он отметил, что в городе "невероятные настроения". Люди продолжают праздновать освобождение областного центра на площади.

Видео, как они поют и танцуют с флагами, публикуют также в сети.

Площадь Свободы – это место, где херсонцы весной проводили массовые митинги против российской оккупации. Хронику этих событий показывает региональный филиал Общественного.

Война России против Украины. Главное (обновляется)